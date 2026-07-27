Quảng bá phim không còn là “khâu cuối”

Quảng bá phim Việt thay vì chỉ dừng ở vài sự kiện đơn lẻ, đã trở thành một chiến lược bài bản, kéo dài nhiều tuần, thậm chí hàng năm trước khi phim ra rạp. Sự thay đổi đó cho thấy, truyền thông không còn là “khâu cuối” mà trở thành một phần của chiến lược sáng tạo, xây dựng giá trị của bộ phim và kết nối khán giả.

Buổi họp báo công bố dự án điện ảnh Nghỉ hè sợ nghỉ hưu (đạo diễn Huỳnh Lập) là một ví dụ. Sự kiện thu hút sự chú ý nhờ quy mô tổ chức chuyên nghiệp, hoành tráng. Bên cạnh việc giới thiệu thông tin hậu trường, ê kíp lần đầu công bố một số trích đoạn (best cut), đồng thời mở cửa để người hâm mộ giao lưu. Những hoạt động như vậy đã trở nên quen thuộc trong chiến lược quảng bá phim Việt.

Đáng chú ý, quá trình hình thành ý tưởng, phát triển kịch bản, tuyển chọn diễn viên, tìm bối cảnh… đều trở thành chất liệu truyền thông quan trọng. Khi phim bấm máy và bước vào hậu kỳ, hoạt động quảng bá, truyền thông càng được đẩy mạnh với hàng loạt sự kiện nhằm gia tăng độ phủ, nâng cao nhận diện về nội dung, thể loại và thời điểm khởi chiếu.

Đây được xem là giai đoạn có ý nghĩa quyết định trong việc thu hút sự chú ý của khán giả. Sau đó, tùy ngân sách, các buổi ra mắt phim được tổ chức với quy mô khác nhau: giao lưu với người hâm mộ (cinetour), phát hành best cut, nhạc phim hay hậu trường…

Sự thay đổi rõ nét nhất là cuộc đua quảng bá phim Việt trên các nền tảng mạng xã hội. Phim càng tạo được sự quan tâm trên mạng, cơ hội thành công tại phòng vé càng lớn...

Theo tiết lộ của đạo diễn - NSƯT Vũ Thành Vinh, hiện chi phí truyền thông chiếm khoảng 20%-30% tổng ngân sách sản xuất một bộ phim, thậm chí có dự án lên tới 50%. Tuy nhiên, một tác phẩm chỉ thực sự thành công khi chiến lược quảng bá đi đôi với chất lượng nghệ thuật. Truyền thông chỉ tạo nên sức bật ban đầu, còn nội dung mới là điều giữ chân khán giả.

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HẢI DUY