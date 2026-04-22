156 hình tượng Lênin lần đầu ra mắt tại Hà Nội

Sáng 22-4, trưng bày chuyên đề “156 hình tượng Lênin” khai mạc tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, giới thiệu hơn 156 tác phẩm từ bộ sưu tập Khu Lưu niệm V.I. Lênin ở Ulyanovsk (Nga), góp phần tôn vinh lãnh tụ V.I. Lênin và thắt chặt quan hệ hữu nghị Việt - Nga.

Trưng bày tổ chức nhân kỷ niệm 156 năm ngày sinh V.I. Lênin (22-4-1870 – 22-4-2026). Ảnh: THU HÀ

Sự kiện do Bộ VH-TT-DL Việt Nam phối hợp Bộ Nghệ thuật và chính sách văn hóa vùng Ulyanovsk chỉ đạo tổ chức, nhân kỷ niệm 156 năm ngày sinh Vladimir Ilyich Lenin (22-4-1870 – 22-4-2026), 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga (1950-2026), đồng thời hưởng ứng năm chéo hợp tác về khoa học và giáo dục giữa hai nước.

Phần trưng bày Lê Nin với thiếu nhi. Ảnh: THU HÀ

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “V.I. Lênin là nhà tư tưởng vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp bức. Học thuyết Mác - Lênin đã soi đường cho cách mạng Việt Nam giành những thắng lợi to lớn. Trưng bày với 156 hình tượng được tuyển chọn từ Ulyanovsk sẽ dẫn dắt công chúng qua hành trình xúc động về cuộc đời, sự nghiệp của Lênin, từ thời niên thiếu đến khi lãnh đạo Cách mạng Tháng Mười”.

Nội dung trưng bày được bố cục thành 9 phần, tái hiện hành trình cuộc đời và sự nghiệp của Lênin từ thời niên thiếu tại Simbirsk, con đường cách mạng, thời kỳ lưu vong đến vai trò lãnh tụ và di sản để lại. Những chủ đề như “Lênin và trẻ em” hay “Trong những giây phút nghỉ ngơi” mang đến góc nhìn đời thường, giàu tính nhân văn.

Tác phẩm trưng bày tại chuyên đề. Ảnh: THU HÀ

Mỹ thuật Xô viết chủ đề về Lênin (Leniniana) - bản trường ca nghệ thuật về vị lãnh tụ của nhân dân lao động đã được xây dựng xuyên suốt nhiều thập kỷ tạo nên một hình tượng anh hùng - lãng mạn về một nhà cách mạng vĩ đại, một nhân vật lịch sử tầm cỡ thế giới.

Cùng với bộ sưu tập từ phía Nga, Bảo tàng Hồ Chí Minh còn giới thiệu một số tài liệu, hiện vật thể hiện tình cảm của nhân dân Liên Xô dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam, làm nổi bật chiều sâu quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia. Trưng bày mở cửa đón khách tham quan từ ngày 22-4 đến tháng 11.

Cùng ngày, Bảo tàng Hồ Chí Minh và Khu Lưu niệm Lênin đã ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2027-2029 nhằm tăng cường hợp tác khoa học, văn hóa trong lĩnh vực bảo tàng. Hai bên thống nhất triển khai các dự án nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, tổ chức trưng bày, hội thảo, xuất bản và trao đổi chuyên môn. Các hoạt động sẽ được thống nhất kế hoạch, kinh phí trước khi thực hiện. Thỏa thuận bảo đảm nguyên tắc bình đẳng, giải quyết bất đồng bằng đàm phán và có hiệu lực đến hết ngày 31-12-2029.

