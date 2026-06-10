Phim giờ vàng VTV3 phơi bày "vỏ bọc" của nhiều đường dây ma túy

Phim Lửa trắng ra mắt tại Hà Nội. Ảnh DƯƠNG HOÀNG

Bộ phim tập trung phản ánh thực trạng ma túy được ngụy trang dưới nhiều vỏ bọc hiện đại, tưởng chừng hợp pháp.

Trong phim, từ những manh mối rời rạc, lực lượng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) từng bước lần ra một đường dây tội phạm có tổ chức với phương thức hoạt động tinh vi. Hành trình phá án không chỉ là cuộc đấu trí căng thẳng giữa lực lượng chức năng và các đối tượng phạm tội mà còn phơi bày những góc khuất phía sau ánh hào quang của giới giải trí và thế giới mạng.

Cảnh trong phim. Ảnh: ĐPCC

Phim đề cập thực trạng của xã hội hiện đại khi khát vọng nổi tiếng và thành công bị đẩy lên cực đoan, khiến nhiều người trẻ dễ trở thành nạn nhân của những cám dỗ nguy hiểm. Ma túy không chỉ hủy hoại thể chất mà còn tác động đến tâm lý, tham vọng và những ảo tưởng đổi đời.

Lửa trắng có sự cố vấn chuyên môn của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) ngay từ giai đoạn xây dựng kịch bản nhằm bảo đảm tính chân thực về nghiệp vụ. Phim quy tụ dàn diễn viên quen thuộc: Việt Hoa, Thu Quỳnh, Duy Hưng, Bảo Anh, NSƯT Hồ Phong,... Trong đó, Thu Quỳnh vào vai Lan - nhân vật hai mặt đầy bí ẩn, còn NSƯT Hồ Phong hóa thân thành ông trùm Lão Công.

Bối cảnh trong phim. Ảnh: ĐPCC

Phát biểu tại họp báo, Giám đốc VFC Lê Mạnh cho biết Lửa trắng là dự án nghệ thuật trọng điểm, nhận được sự phối hợp chặt chẽ của C04 trong quá trình sản xuất. Bộ phim không chỉ phản ánh một vấn đề thời sự nóng bỏng mà còn là lời tri ân những chiến sĩ công an đang ngày đêm đấu tranh với tội phạm ma túy.

Trailer phim Lửa trắng do VFC cung cấp

Đại tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó Cục trưởng C04, nhấn mạnh, ma túy là loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm, vì vậy, công tác phòng ngừa xã hội, nhất là tuyên truyền nâng cao nhận thức cho giới trẻ, có ý nghĩa rất quan trọng. Ông kỳ vọng bộ phim sẽ góp phần lan tỏa thông điệp phòng, chống ma túy, chung tay đẩy lùi tệ nạn này khỏi đời sống xã hội.

VĨNH XUÂN