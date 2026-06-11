TPHCM sẵn sàng cho Gala “Tổ quốc bình yên”

Từ ngày 11 đến 14-6, Gala “Tổ quốc bình yên”, chào mừng 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam (12-7-1946 - 12-7-2026) sẽ diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM). Đến nay, các hạng mục phục vụ chương trình đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng đón người dân và du khách tham gia trải nghiệm.

Trong 2 ngày qua, đoàn công tác do Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo Công an TPHCM kiểm tra, sơ duyệt công tác chuẩn bị Gala “Tổ quốc bình yên”.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ, sơ duyệt công tác thi công và chuẩn bị các hạng mục, công trình phục vụ Chương trình Gala Tổ quốc bình yên

Đoàn đến kiểm tra tiến độ các hạng mục, đồng thời chỉ đạo triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị tham gia tổ chức, Thượng tướng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, Gala “Tổ quốc bình yên” còn là dịp tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đã cống hiến, hy sinh vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Đây cũng là hoạt động góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đến người dân và bạn bè quốc tế.

Ban Giám đốc Công an TPHCM kiểm tra công tác tổ chức

Chương trình gồm hai nội dung trọng tâm là triển lãm trải nghiệm thực tế “Hành trình bình yên” và chương trình nghệ thuật chủ đề “Sống trong lòng địch và giữ vững thành đồng”.

Tại sự kiện, Công an TPHCM giới thiệu không gian triển lãm chuyên đề “Theo dấu chân Người, giữ trọn bình yên”, được thiết kế thành 4 chương nội dung gồm “Ra khơi”, “Vượt sóng”, “Bình yên” và “Vươn xa”. Không gian tái hiện chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân, trong đó có lực lượng An ninh Công an TPHCM.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho sự kiện

Để phục vụ Gala “Tổ quốc bình yên”, một số tuyến đường khu vực trung tâm sẽ được điều chỉnh giao thông từ ngày 10 đến 14-6. Trong đó, trên tuyến đường Nguyễn Huệ sẽ cấm toàn bộ phương tiện lưu thông, dành không gian cho người dân tham quan. Người dân được khuyến cáo chủ động lựa chọn các tuyến đường thay thế và gửi xe tại các điểm giữ xe công cộng quanh khu vực tổ chức.

MẠNH THẮNG