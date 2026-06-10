Đồng hành xây dựng nền điện ảnh Thành phố phát triển theo hướng công nghiệp văn hóa

Từ kinh phí đầu tư, hỗ trợ về mặt chính sách cho đến kết nối các nguồn lực xã hội… là những vấn đề được bàn luận sôi nổi để giúp các nhà làm phim trẻ phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của mình.

Ngày 10-6, tại ấp đảo Thiềng Liềng (xã đảo Thạnh An, TPHCM), Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề quý 2-2026 với chủ đề: "Phát triển điện ảnh TPHCM gắn với phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, du lịch TPHCM".

Tham gia chương trình có các đồng chí Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM; cán bộ quản lý lĩnh vực văn hóa, điện ảnh cùng đông đảo các nghệ sĩ, diễn viên, nhà sản xuất, đạo diễn...

Đoàn đại biểu tham gia sinh hoạt chuyên đề lĩnh vực điện ảnh ngày 10-6. Ảnh: VĂN TUẤN

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, nhấn mạnh chuyên đề liên quan đến điện ảnh lần này có ý nghĩa đặc biệt sau khi TPHCM chính thức được ghi danh là Thành phố sáng tạo toàn cầu lĩnh vực điện ảnh cuối năm 2025.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đinh Thị Thanh Thủy phát biểu trong phần sinh hoạt chuyên đề. Ảnh: VĂN TUẤN

Đặc biệt, điện ảnh thành phố đang có sự chuyển dịch từ hoạt động nghệ thuật sang ngành công nghiệp văn hóa. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để điện ảnh phát triển đúng hướng, đúng nhịp với mục tiêu đã xác định.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đinh Thị Thanh Thủy cho rằng, nhiều bộ phim đã tạo được sức hút với khán giả, nhưng để có thể tự tin bước ra thị trường quốc tế, chất lượng tác phẩm vẫn cần tiếp tục được nâng cao.

“Điều quan trọng là làm sao xây dựng được thương hiệu điện ảnh Việt Nam, bởi thương hiệu chính là yếu tố khẳng định vị thế khi tham gia thị trường”, đồng chí Đinh Thị Thanh Thủy nhấn mạnh.

Diễn viên Quyền Linh đưa ra nhiều đề xuất hỗ trợ các nhà làm phim trẻ. Ảnh: VĂN TUẤN

Trong phần thảo luận, câu chuyện làm thế nào để hỗ trợ các nhà làm phim trẻ trong hành trình làm nghề đã nhận được nhiều sự quan tâm.

Diễn viên Quyền Linh, Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, cho rằng, bên cạnh những thế mạnh hiện có, điện ảnh thành phố vẫn còn thiếu những cơ chế hỗ trợ thế hệ kế cận.

Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam Quyền Linh đưa ra đề xuất tại sinh hoạt chuyên đề. Video: VĂN TUẤN

Đặc biệt, Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam đề xuất thành phố cần nghiên cứu thành lập Quỹ Điện ảnh TPHCM hoặc một cơ chế hỗ trợ tương tự, nhằm kết nối nguồn lực xã hội, hỗ trợ các dự án có ý tưởng tốt và tạo điều kiện để các nhà làm phim trẻ triển khai tác phẩm.

Đồng quan điểm, NSND Mỹ Uyên cho rằng, thành phố không nhất thiết phải tài trợ toàn bộ kinh phí sản xuất. Bởi những sự hỗ trợ ban đầu này sẽ tạo tiền đề, niềm tin để các nhà làm phim tiếp tục huy động thêm nguồn lực xã hội. Quan trọng nhất là giúp những ý tưởng tốt có cơ hội được hiện thực hóa.

Nhà giáo ưu tú Mạnh Dung đại diện cho các thế hệ nghệ sĩ lão thành phát biểu. Ảnh: VĂN TUẤN

Đại diện cho các nhà làm phim trẻ, đạo diễn Nghĩa KAO đề xuất bên cạnh câu chuyện về nguồn vốn hay quỹ hỗ trợ điện ảnh, điều mà các bạn trẻ đang rất cần là một hệ thống thông tin và hướng dẫn rõ ràng để có thể tiếp cận, thực hiện dự án phim đúng quy định.

Trong phần thảo luận, các ý kiến cũng góp ý thành phố cần thành lập Hội đồng điện ảnh để hỗ trợ các nhà làm phim liên quan đến thủ tục, chính sách; việc cần thiết xây dựng phim trường; bài toán liên quan đến phát hành và tỷ lệ suất chiếu phim Việt…

Phát biểu kết luận, đồng chí Đinh Thị Thanh Thủy khẳng định, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, Sở VH-TT cùng Hội Điện ảnh TPHCM sẽ tiếp tục đồng hành với đội ngũ văn nghệ sĩ và những người làm điện ảnh, để xây dựng nền điện ảnh thành phố phát triển theo hướng công nghiệp văn hóa, từng bước nâng cao vị thế trên bản đồ điện ảnh khu vực và thế giới.

Các đại biểu tham quan một số mô hình du lịch cộng đồng tại ấp đảo Thiềng Liềng. Ảnh: VĂN TUẤN

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các đại biểu tham dự cũng được tham quan một số mô hình du lịch cộng đồng tại ấp đảo Thiềng Liềng; nghe giới thiệu sự phát triển văn hóa, du lịch của địa phương…

VĂN TUẤN