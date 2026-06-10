23 tác phẩm đoạt Giải báo chí về Bảo hiểm năm 2025

Sáng 10-6, tại Hà Nội, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tổ chức lễ trao Giải báo chí về Bảo hiểm năm 2025 và phát động Giải báo chí về Bảo hiểm năm 2026.

Các tác giả đoạt Giải A tại lễ trao Giải báo chí về Bảo hiểm năm 2025. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Trong tổng số 1.050 tác phẩm báo chí dự thi năm 2025, ban giám khảo đã chọn ra 23 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 4 giải A, 4 giải B, 5 giải C và 10 giải khuyến khích.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết, điểm nổi bật của mùa giải năm nay là nhiều tác phẩm tiếp cận sâu những vấn đề lớn của thị trường bảo hiểm như: công tác chi trả, bồi thường sau thiên tai; bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm tàu cá; bảo hiểm cháy nổ bắt buộc; bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; tái cấu trúc sản phẩm bảo hiểm nhân thọ…

Các tác phẩm đoạt giải không chỉ phản ánh sự kiện, mà còn góp phần lý giải bản chất vấn đề, đặt ra những câu hỏi chính sách cần thiết, đồng thời khơi mở đối thoại giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp bảo hiểm và công chúng.

Bốn giải A được đồng trao cho các tác phẩm: “Thủ đoạn trục lợi bảo hiểm tinh vi” của nhóm tác giả thuộc Đài Truyền hình Việt Nam; “Tranh chấp bảo hiểm: Đừng để mạng xã hội thay tòa án” của nhóm tác giả thuộc Báo Công an nhân dân; loạt 4 bài “Hoàn thiện chính sách, tháo nút thắt cho bảo hiểm nông nghiệp” của nhóm tác giả thuộc Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An; loạt 5 bài về chủ đề “Chi trả quyền lợi bảo hiểm cho trường hợp K giáp” của tác giả Xuân Thạch thuộc Tạp chí Đầu tư - Tài chính.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã phát động Giải báo chí về Bảo hiểm năm 2026. Tổng trị giá giải thưởng là 157 triệu đồng. Ban tổ chức dự kiến trao 1 giải đặc biệt, 3 giải A, 4 giải B, 5 giải C và 10 giải khuyến khích. Tác phẩm dự thi là các tác phẩm có thời gian đăng tải, phát sóng từ ngày 1-4-2026 đến hết ngày 31-3-2027.

Các tác giả gửi tác phẩm dự thi qua hòm thư điện tử: giaibaochivebaohiem@gmail.com, hoặc gửi trực tiếp về địa chỉ: tầng 5, số 141 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

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HÀ NGUYỄN