Phim Việt “khát” người hợp vai

Thị trường điện ảnh Việt đang chứng kiến sự bùng nổ về số lượng phim ra rạp, nhưng phía sau sự sôi động ấy là một “cơn khát” âm thầm: diễn viên phù hợp với vai diễn.

Cơ hội cho người mới

Hơn 1.200 hồ sơ đã được gửi về tham gia casting dự án phim điện ảnh Đất đỏ (đạo diễn Lê Văn Kiệt). Nhiều gương mặt quen thuộc như: Lâm Thanh Mỹ, Đình Khang, Hạo Khang, Huỳnh Thanh Trực... đã có mặt tại các buổi thử vai trực tiếp. Nhà sản xuất Hoàng Quân cho biết: “Sự ủng hộ của các diễn viên tên tuổi là điều đáng quý nhưng riêng với phim này, chúng tôi mong mỏi nhất vẫn là tìm được một diễn viên phù hợp với hình tượng nữ anh hùng Võ Thị Sáu, hơn là một ngôi sao phòng vé. Dù là gương mặt mới hay những người đã quá quen thuộc, yếu tố hợp vai vẫn được ưu tiên nhất”.

Diễn viên đến casting dự án phim Đất đỏ. ẢNH: ĐPCC

Hiện nay, các dự án đình đám của điện ảnh Việt: Nữ biệt động Sài Gòn, Cận kề cái chết, Vùng trời lửa, Loạn thế… đều đang nỗ lực tuyển chọn các ứng viên (casting) phù hợp. Với những dự án quy mô lớn, quá trình casting có khi phải kéo dài nhiều tháng, thậm chí hàng năm. Hàng ngàn ứng viên tham gia mới tìm được nhân tố phù hợp. Lật mặt 8 (đạo diễn Lý Hải) từng lập kỷ lục khi thu hút hơn 5.000 người tham gia casting.

Điểm chung trong quá trình tuyển lựa diễn viên hiện nay là sự chỉn chu và nghiêm túc. Để có được vai diễn, nhiều diễn viên phải trải qua 4-5 vòng casting, sau đó bước vào giai đoạn huấn luyện trực tiếp kéo dài hàng tháng trước khi phim bấm máy.

Theo đại diện ê kíp Hoàng hậu cuối cùng (đạo diễn Bảo Nhân - Namcito), những diễn viên trúng tuyển ngoài các buổi đào tạo diễn xuất còn phải tham gia huấn luyện các kỹ năng, lễ nghi cung đình kéo dài trong nhiều tháng. Hay như trong Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối (đạo diễn Bùi Thạc Chuyên), Đất rừng phương Nam (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng), các diễn viên cũng trải qua những khóa huấn luyện đặc thù đầy khắc nghiệt trong nhiều tháng.

Điện ảnh Việt cũng đang ghi nhận một tín hiệu tích cực khi các phim không có ngôi sao vẫn có thể thành công về doanh thu. Sự thay đổi này đã góp phần giúp cho các diễn viên trẻ có cơ hội thể hiện mình, không rơi vào cảnh khó có vai diễn như trước.

Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cho biết: “Nếu trước đây, chọn diễn viên thường ưu tiên người có thể thu hút khán giả đến rạp thì nay điều quan trọng nhất là khả năng hóa thân và mang đến cho khán giả một nhân vật thật và giàu cảm xúc. Chính vì vậy, khi tìm kiếm diễn viên cho Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh, dù là người mới vào nghề hay đã nổi tiếng, tôi đều chào đón như nhau”.

Uy tín cá nhân quyết định vai diễn

Bên cạnh các yếu tố năng lực diễn xuất, ngoại hình, diễn viên hiện nay còn cần thêm nhiều kỹ năng mềm khác: võ thuật, vũ đạo, ca hát, chơi nhạc cụ, thể thao… Đặc biệt, nhiều ê kíp còn đưa cả yếu tố đời tư diễn viên vào tiêu chí casting để hạn chế rủi ro, bởi nếu diễn viên dính vào một bê bối nhỏ cũng có thể tạo nên làn sóng phản đối, tẩy chay từ cộng đồng mạng, tác động xấu đến cả dự án.

Đại diện nhà sản xuất phim Tây Sơn thất hổ tướng chia sẻ, nhiều nhân vật trong phim gắn với các anh hùng dân tộc trong lịch sử nên yếu tố đời tư cá nhân của diễn viên được đặc biệt chú trọng. Nhà sản xuất Hoàng Quân đồng quan điểm, với những phim có gắn với các nhân vật anh hùng, yếu tố lịch sử, cần đặt đời tư diễn viên lên hàng đầu, bởi một vai diễn người tốt mà diễn viên có đời sống cá nhân không hợp thì khán giả rất khó để tiếp nhận sự hóa thân.

“Chỉ cần một câu nói, hành động sai chuẩn, vài phút sau cả nước biết, ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Cũng vì thế, các bạn diễn viên nếu đã xác định đi theo con đường này phải xem việc giữ gìn hình ảnh cá nhân là yếu tố quyết định. Các đơn vị sản xuất như chúng tôi cũng đang siết chặt tiêu chí đời tư cá nhân khi tuyển chọn diễn viên, bởi hợp đồng chặt chẽ đến mấy thì khi sự cố xảy ra, thiệt hại nặng nề là không thể tránh khỏi”, nhà sản xuất Hoàng Quân cho biết.

Việc các đoàn phim ngày càng khắt khe trong tuyển chọn diễn viên cho thấy điện ảnh Việt đang bước vào giai đoạn phát triển chuyên nghiệp hơn, nơi một vai diễn không chỉ dựa vào sự nổi tiếng mà còn bằng năng lực, sự phù hợp với nhân vật và uy tín nghề nghiệp. Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để những gương mặt trẻ nghiêm túc với nghề khẳng định mình.

VĂN TUẤN