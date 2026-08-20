2 đại học tư lọt vào danh sách 12 cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt

Ngày 20-8, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt Đề án phát triển, nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn Thủ đô, trong đó phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 2 cơ sở giáo dục đại học nằm trong nhóm 150 trường đại học hàng đầu châu Á.

Sinh viên Trường Đại học VinUni. Ảnh: MẠNH CƯỜNG

Đề án đưa ra mục tiêu cụ thể (cơ sở giáo dục đại học đã có đề án phát triển riêng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thực hiện theo mục tiêu riêng), như đến năm 2030, 100% cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn cơ sở giáo dục đại học theo quy định của Bộ GD-ĐT; phát triển ít nhất 12 cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt với định hướng xếp hạng theo cơ sở, xếp hạng theo ngành, lĩnh vực hoặc giữ vai trò trung tâm trong đào tạo tài năng, tinh hoa, nghiên cứu, tư vấn chính sách và đổi mới sáng tạo.

Trong số 12 cơ sở này, phấn đấu có ít nhất 2 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 150 trường đại học hàng đầu châu Á, ít nhất 6 cơ sở có 1 ngành, lĩnh vực trở lên thuộc nhóm 200 châu Á theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín.

Đến năm 2035, có ít nhất 4 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng trong nhóm 150 trường đại học hàng đầu châu Á theo bảng xếp hạng quốc tế uy tín.

Cùng với đó, rà soát, củng cố và có thể mở rộng nhóm các cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt, trong đó có ít nhất 8 cơ sở giáo dục đại học có 1 ngành, lĩnh vực trở lên thuộc nhóm 100 châu Á theo bảng xếp hạng quốc tế uy tín.

Danh sách 12 cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt ở Hà Nội

Trong số các giải pháp, Chính phủ yêu cầu phát triển nhóm cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt (trong đó ưu tiên đầu tư phát triển 12 cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt có khả năng đạt thứ hạng cao trong khu vực châu Á).

Đề án cũng nêu danh sách 12 cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt (trong đó 4 cơ sở: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Luật Hà Nội đã có đề án riêng được Chính phủ phê duyệt). Trong số 12 cơ sở sở giáo dục đại học dẫn dắt này, có 2 trường đại học tư là VinUni và Phenikaa.

Quyết định cũng nêu lộ trình thực hiện các mục tiêu và các chương trình, đề án của 8 cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt (trừ 4 cơ sở đã có đề án riêng). Trong đó, trường Đại học VinUni được giao mục tiêu cao nhất: đến năm 2030, phấn đấu thuộc nhóm 100 các trường đại học hàng đầu châu Á theo QS Asia University Rankings (QS châu Á), nhóm 300 các trường đại học hàng đầu thế giới theo QS World University Rankings (QS thế giới). Đến năm 2035, phấn đầu thuộc nhóm 80 các trường đại học hàng đầu châu Á theo QS châu Á, nhóm 100 các trường đại học hàng đầu thế giới theo QS thế giới…

Đại học Phenikaa cũng được giao mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu trường thuộc nhóm 100 - 150 các trường đại học hàng đầu châu Á theo Times Higher Education (THE Asia University Rankings - THE AUR) (THE châu Á), nhóm 100 các trường đại học hàng đầu thế giới theo theo bảng xếp hạng THE Sustainability Impact Rankings…

Toàn văn đề án 1612_QD-TTg_20082026-signed (1).pdf

PHAN THẢO