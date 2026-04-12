Quảng Ngãi: Tàu cá đang neo đậu bất ngờ bốc cháy

Ngày 12-4, lực lượng chức năng xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra nguyên nhân vụ cháy tàu cá trong đêm.

Clip: Hiện trường vụ cháy tàu cá ở Quảng Ngãi

Khoảng 21 giờ 40 phút, ngày 11-4, người dân khu vực biển Phước Thiện, xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện tàu cá mang số hiệu QNg-55..., đang neo đậu tại vùng biển Phước Thiện bốc cháy dữ dội.

Hiện trường cháy tàu cá trong đêm 11-4

Ngay sau khi nhận tin báo, UBND xã Vạn Tường đã huy động các lực lượng cùng đội cứu hộ PCCC hỗ trợ chữa cháy. Thời điểm này gió mạnh nên đám cháy bùng phát mạnh, gây khó khăn cho việc chữa cháy. Đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã dập tắt hoàn toàn.

Được biết, tàu cá trên có chiều dài 14,80m, công suất 547 CV, do ông V.T.P. (trú thôn Phước Thiện 2, xã Vạn Tường) làm chủ, tàu cập bến neo đậu tại vùng biển Phước Thiện vào 15 giờ ngày 11-4 thì bất ngờ bốc cháy.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, riêng phương tiện, trang thiết bị, ngư lưới cụ bị cháy hoàn toàn, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng gần 1 tỷ đồng.

Theo Đồn Biên phòng Bình Hải (Ban Chỉ huy BĐBP Quảng Ngãi), khả năng trong thời gian neo đậu tại bãi ngang, tàu bị chập điện dẫn đến cháy.

Đồn Biên phòng Bình Hải đang phối hợp với UBND xã Vạn Tường thường xuyên nắm tình hình, giữ liên lạc và trao đổi, động viên gia đình, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.

NGUYỄN TRANG