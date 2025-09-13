Bệnh viện Dã chiến cấp 2.7 phát động phong trào thi đua lập công dâng Bác

Sáng 13-9, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TPHCM, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ dâng hương và phát động phong trào thi đua “Lập công dâng Bác” trước khi Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 (BVDC 2.7) lên đường làm nhiệm vụ tại Nam Sudan.

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 dâng hương báo công Bác Hồ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM

Thiếu tướng Lê Quang Trí, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, cho biết, Ban giám đốc luôn quan tâm bồi dưỡng ý chí, lòng tự hào dân tộc và tinh thần quyết tâm cho cán bộ, nhân viên BVDC 2.7. Các thành viên được quán triệt thực hiện đoàn kết, hỗ trợ, thương yêu nhau như ruột thịt, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khám, thu dung, cấp cứu, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho người dân tại Nam Sudan.

Ngoài ra, các cán bộ, chiến sĩ còn tích cực rèn luyện thể lực, trí lực, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy định của Liên hợp quốc tại phái bộ. Đồng thời, chú trọng giới thiệu, quảng bá truyền thống văn hóa dân tộc, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, góp phần xây dựng niềm tin, uy tín với người dân bản địa và bạn bè quốc tế.

Thiếu tướng Lê Quang Trí, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 phát biểu tại dâng hương phát động phong trào thi đua

Trong không khí trang nghiêm, Thiếu tá Trần Đức Tài, Giám đốc BVDC 2.7, đã thay mặt đơn vị phát động phong trào thi đua “Lập công dâng Bác” trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định quyết tâm của toàn đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình.

Các chiến sĩ mũ nồi xanh Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7

BVDC 2.7 gồm 70 quân nhân được tuyển chọn từ các đơn vị trong toàn quân, nòng cốt là đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Quân y 175. Thời gian qua, công tác huấn luyện được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả, bám sát yêu cầu thực tiễn, sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ tại Nam Sudan.

THÀNH SƠN