Hiện thực hóa các công trình dân sinh

Tham dự có các đồng chí: Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Trần Kim Yến, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực vượt khó, tinh thần đổi mới, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền, toàn hệ thống chính trị và nhân dân phường trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí Dương Anh Đức tặng hoa của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chúc mừng đại hội

Đồng chí Dương Anh Đức nhấn mạnh trong bối cảnh giai đoạn đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Đông cần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và hệ thống chính trị, từ đó lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong nhân dân.

Đồng chí Dương Anh Đức đề nghị phường Bình Đông tiếp tục thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đủ phẩm chất, năng lực, có tư duy đổi mới, tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.

Đồng chí Dương Anh Đức phát biểu chỉ đạo đại hội

Trong đó, tập trung huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng dịch vụ - thương mại, quan tâm phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Triển khai thực hiện có hiệu quả chính quyền số, xã hội số, công dân số.

Đặc biệt, tăng cường công tác quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn, hiện thực hóa nhanh chóng các công trình dân sinh để phục vụ tốt nhất cuộc sống của người dân.

Đại biểu biểu quyết tại đại hội

Đồng chí Dương Anh Đức cũng lưu ý, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên không gian mạng. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác dân vận khéo, phát huy truyền thống cách mạng của một vùng đất anh hùng ven đô xưa vào xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh đô thị của người dân Bình Đông hôm nay.

Quang cảnh đại hội phường Bình Đông

Đại hội cũng đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Bình Đông, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Đông có 33 đồng chí.

Đồng chí Dương Anh Đức chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Đông

Trong đó, đồng chí Võ Thành Khả được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Bình Đông.

THÁI PHƯƠNG