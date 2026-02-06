Cứu sống ngoạn mục bé trai 10 tuổi bị nhồi máu não

Em N.H.G.P. (10 tuổi, ngụ Tây Ninh) bất ngờ than mệt, yếu chân tay và liệt nửa người dù không gặp chấn thương. Kết quả chụp MRI ghi nhận bệnh nhi bị nhồi máu não nguy kịch.

Ảnh minh họa

Ngày 5-2, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cho biết vừa cứu sống bệnh nhi 10 tuổi nhờ can thiệp nội mạch khẩn cấp.

Trước nhập viện một ngày, em N.H.G.P. chơi cầu lông về và than mệt, đau đầu gối trái, cơn đau tăng dần kèm nôn ói, tê chân. Sáng hôm sau, P. yếu tay chân, đi loạng choạng, liệt nửa người bên trái. Lập tức, gia đình đưa bé đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM).

Hình ảnh chụp mạch máu xóa nền DSA xác định tình trạng nhồi máu não của bệnh nhi.

Tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, bệnh nhi được chụp MRI não và cột sống cổ, ghi nhận nhồi máu não cấp vùng hành não, kèm huyết khối gần như tắc hoàn toàn động mạch đốt sống phải.

Ngay lập tức, các bác sĩ hội chẩn liên khoa, chỉ định chụp mạch máu kỹ thuật số xoá nền (DSA) và can thiệp nội mạch cấp cứu.

BS-CKII Trần Công Bảo Phụng cùng ê-kíp đã luồn ống thông theo đường động mạch đùi đến động mạch đốt sống, dùng thuốc tiêu sợi huyết tại chỗ kết hợp hút huyết khối, tái thông hoàn toàn mạch máu não cho bệnh nhi.

Sau can thiệp, bệnh nhi tỉnh táo, tiếp xúc tốt, sinh hiệu ổn, động mạch tái thông hoàn toàn, tưới máu não tốt. Sau 1 tuần, em vận động gần như bình thường. Nếu không được can thiệp kịp thời, bệnh nhi có thể bị liệt nửa người suốt đời.

Theo BSCKII Trần Công Bảo Phụng, can thiệp nội mạch trong điều trị nhồi máu não ở trẻ em là kỹ thuật rất khó, do mạch máu nhỏ và triệu chứng thường không điển hình. Trước đây, ghi nhận một số trường hợp nhồi máu não nặng được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng yếu, liệt, hôn mê hoặc tử vong. Bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ có bất kỳ triệu chứng thần kinh khởi phát đột ngột, nhất là đau đầu dữ dội kèm nôn ói, rối loạn đi đứng, co giật lần đầu, yếu liệt nửa người,… cần lập tức đưa trẻ đến bệnh viện cấp cứu.

GIAO LINH