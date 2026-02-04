Kiểm soát chặt chẽ, xử nghiêm hành vi đầu cơ, "thổi giá" thuốc dịp Tết Bính Ngọ

Các địa phương, đơn vị chức năng và doanh nghiệp đảm bảo sẵn sàng cung ứng đủ thuốc, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khan hiếm hay thiếu thuốc phục vụ khám chữa bệnh trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Ngày 4-2, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ra công văn đề nghị các sở y tế, bệnh viện và doanh nghiệp dược trên toàn quốc triển khai kế hoạch đảm bảo nguồn cung ứng thuốc phòng chống dịch bệnh và bình ổn giá thuốc; đảm bảo sẵn sàng cung ứng đủ thuốc, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khan hiếm hay thiếu thuốc phục vụ khám chữa bệnh. Đặc biệt, các đơn vị phải kiểm soát chặt chẽ giá cả, không để xảy ra tình trạng lợi dụng dịp tết để "thổi giá" hoặc tăng giá đột biến.

Các mặt hàng thuốc được ưu tiên hàng đầu bao gồm: thuốc cấp cứu, thuốc phòng chống dịch bệnh và các thuốc điều trị bệnh mùa đông – xuân thường gặp như: cúm A, sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, tiêu chảy do virus Rota và các bệnh đường hô hấp.

Cục Quản lý Dược yêu cầu các địa phương công khai danh sách nhà thuốc trực bán trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Đồng thời, để kịp thời ứng phó với các tình huống khẩn cấp, yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh và nhà thuốc trên địa bàn phải tổ chức bán thuốc 24/24 giờ. Các đơn vị, địa phương lên kế hoạch phân công cán bộ chuyên trách trực 24/24 giờ trong suốt kỳ nghỉ tết để theo dõi và xử lý kịp thời các biến động về nhu cầu thuốc tại địa phương.

Các bệnh viện phải dự trữ, bảo đảm đủ thuốc phục vụ người bệnh

Đặc biệt, Cục Quản lý Dược nghiêm cấm các doanh nghiệp, nhà thuốc có các hành vi đầu cơ, găm hàng để trục lợi trong dịp tết. Lực lượng thanh tra y tế sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh, sản xuất và nhập khẩu thuốc.

Trung tâm kiểm nghiệm các tỉnh, thành phố cũng được huy động để lấy mẫu kiểm tra chất lượng thuốc lưu thông trên thị trường, đảm bảo chất lượng thuốc an toàn, hiệu quả phục vụ người dân.

MINH KHANG