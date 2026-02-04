Kiểm tra nhà hàng cung cấp tiệc trong vụ 46 người nhập viện nghi ngộ độc

Ngày 4-2, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (TPHCM) cho biết, liên quan vụ việc 46 người nhập viện sau tiệc liên hoan cuối năm, bệnh viện đã cấy bệnh phẩm của một số bệnh nhân và cho kết quả dương tính với vi khuẩn E.coli.

Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa

Liên quan vụ việc một số nhân viên của ngân hàng trên địa bàn phường Bà Rịa (TPHCM) nghi ngộ độc thực phẩm sau tiệc tất niên, tính đến chiều 4-2, đã có thêm 2 trường hợp phải nhập viện điều trị, cùng triệu chứng đau bụng, tiêu chảy và sốt, nâng tổng số bệnh nhân lên 48 người.

Trong số đó, có 37 người đã xuất viện, được cho thuốc về uống và tiếp tục theo dõi. Hiện còn 11 trường hợp đang điều trị tại Khoa Nội và Khoa Nhiễm của bệnh viện, chưa ghi nhận trường hợp diễn biến nặng. Kết quả cấy bệnh phẩm của một số bệnh nhân cho kết quả dương tính với vi khuẩn E.coli.

Ngay sau vụ việc, Sở An toàn thực phẩm TPHCM đã kiểm tra nhà hàng Gia Mẫn (xã Xuyên Mộc). Tại thời điểm kiểm tra, nhà hàng xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hồ sơ khám sức khỏe của 5 nhân viên. Tuy nhiên, cơ sở chưa xuất trình được hợp đồng, hồ sơ chứng từ nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm phục vụ tại bữa tiệc tất niên.

Sở An toàn thực phẩm đã yêu cầu cơ sở tạm ngưng hoạt động, khắc phục những tồn tại mà đoàn kiểm tra đã nêu ra như: khu vực bếp tường, nền, trầm sẫm màu để bám bẩn; khu vực bếp chưa tách biệt với bên ngoài, chưa phân chia tách biệt các khu vực sơ chế, chế biến, rửa dụng cụ; tủ đông, tủ mát gỉ sét, xuống cấp, hệ thống cống rãnh, xả tràn ra ngoài.

Trước đó, ngày 31-1, một ngân hàng trên địa bàn phường Bà Rịa có đặt tiệc tất niên tại nhà hàng G.M cho khoảng 170 người, với các món gồm: ốc hương, gỏi sứa tôm mực, gà ta hấp nấm đông cô cải xanh, bánh tét, củ kiệu, tôm càng rang muối, lẩu cá mú nấu ngót.

Sau bữa tiệc, nhiều người được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cấp cứu, điều trị với triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt.

KHÁNH CHI