4 người chết, 9 người bị thương do dông lốc, sét, mưa đá tại các địa phương

Tối 30-3, Văn phòng Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin, tính đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, thiên tai đã làm 4 người chết, 9 người bị thương; hàng ngàn nhà dân và nhiều diện tích sản xuất bị thiệt hại.

Mưa đá xuất hiện ở tỉnh Tuyên Quang ngày 30-3. Ảnh do người dân chia sẻ

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh, thành phố: Lào Cai, Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La và Hà Nội gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mưa, mưa đá kèm dông lốc, sét xảy ra trong 2 ngày 29 và 30-3 đã làm 4 người bị chết (Tuyên Quang có 1 người bị chết do sét đánh, Quảng Ninh có 2 người bị chết do dông lốc làm lật thuyền, Sơn La có 1 người bị chết do sét đánh) và 9 người bị thương (Lào Cai: 6 người, Lạng Sơn: 1 người, Thái Nguyên: 1 người, Hà Nội: 1 người).

Về nhà ở: 13 nhà bị sập đổ (tại Lào Cai và Sơn La); 6.551 nhà bị tốc mái, hư hỏng (trong đó, tỉnh Lào Cai nhiều nhất với 4.528 nhà).

Mưa dông gây thiệt hại tại tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai

Cùng với đó, mưa lớn kèm dông lốc, sét, mưa đá đã gây thiệt hại 35ha lúa (Lào Cai); 181ha hoa màu, cây ăn trái, cây hàng năm và 68ha cây lâm nghiệp tại Lào Cai, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên. Thiên tai cũng đã làm 1.280 con gia cầm bị chết (Lào Cai: 280 con; Thái Nguyên: 1.000 con).

Mưa gió kèm dông gây thiệt hại hoa màu tại làng hoa Tây Tựu (Hà Nội) ngày 30-3. Ảnh: PHAN HỌC

Theo báo cáo, những thiệt hại khác gồm 172 công trình phụ trợ tại các tỉnh: Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên; 34 điểm trường tại Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Sơn La; 22 nhà văn hóa tại Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang...

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn; huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống và tiếp tục rà soát, tổng hợp thiệt hại.

PHÚC VĂN