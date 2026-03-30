Nhiều nơi ở phía Bắc xuất hiện mưa đá

Sáng 30-3, nhiều địa phương ở phía Bắc như Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hưng Yên… ghi nhận hiện tượng mưa đá trong các cơn dông, mưa rào đầu mùa.

Theo ghi nhận, rạng sáng cùng ngày, tại một số khu vực như Long Biên (Hà Nội), Mạo Khê (Quảng Ninh), mưa đá xuất hiện trong khoảng 5-7 phút, với kích thước phổ biến bằng hạt bắp hoặc trái sấu non. Mưa đá rơi xuống mái tôn gây tiếng động lớn, khiến nhiều người dân tỉnh giấc. Một số người đi làm sớm phải khẩn trương tìm nơi trú tránh để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, nhiều nơi còn xuất hiện sấm, sét đầu mùa.

Mưa đá xuất hiện tại Hà Nội sáng 30-3. Ảnh do người dân chia sẻ

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ đêm 29 đến rạng sáng 30-3, khu vực Bắc bộ có mưa rào, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa đo được tại một số điểm như Phú Bình (Tuyên Quang) 44,2mm, Yên Thịnh (Thái Nguyên) 42,2mm, Na Sầm (Lạng Sơn) 39,2mm, Tân Tiến (Lào Cai) 38,4mm.

Cơ quan khí tượng nhận định, sáng 30-3, khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc bộ tiếp tục có mưa rào và dông, có nơi lượng mưa trên 30mm. Riêng tại Hà Nội, qua ảnh vệ tinh, định vị dông sét và radar thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu vẫn phát triển mạnh, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra mưa dông cục bộ.

Các chuyên gia cảnh báo, trong mưa dông có khả năng kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại Hà Nội và nhiều nơi ở Bắc bộ.

Theo phân tích chuyên môn, mưa dông và mưa đá hình thành do khối không khí nóng, ẩm ở tầng thấp bốc lên mạnh, gặp không khí lạnh hơn ở trên cao, tạo dòng thăng trong mây dông. Quá trình này làm các hạt băng va chạm, phát triển kích thước trước khi rơi xuống thành mưa đá. Thời điểm giao mùa, nền nhiệt tăng cao, độ ẩm giảm, kết hợp với rìa phía nam của khối không khí lạnh yếu và hội tụ gió trên cao làm gia tăng bất ổn khí quyển, kích hoạt dông mạnh.

Mưa đá tại khu vực Thượng Thanh - Long Biên (TP Hà Nội) sáng 30-3. Ảnh do người dân chia sẻ

Cũng theo cơ quan khí tượng, ngày 29-3, nắng nóng cục bộ đã xuất hiện tại khu vực Tây Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến TP Huế và miền Đông Nam bộ, với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36-37 độ C.

Dự báo từ ngày 30 đến 31-3, Tây Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế tiếp tục có nắng nóng, có nơi gay gắt, nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Đông Bắc bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ; riêng đồng bằng Bắc bộ, ngày 31-3 có nắng nóng diện rộng, nhiệt độ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Miền Đông Nam bộ duy trì nắng nóng 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm thấp 45%-55%, thời gian nắng nóng tập trung từ 13 đến 16 giờ. Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng tại khu vực này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới, trong khi từ ngày 1-4, nắng nóng ở Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có xu hướng giảm dần.

PHÚC HẬU