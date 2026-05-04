4 tháng đầu năm 2026, nhóm hàng nông - lâm - thủy sản xuất siêu 5,39 tỷ USD

Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kim ngạch nhập khẩu nông - lâm - thủy sản (NLTS) tháng 4 ước đạt 5,06 tỷ USD, giảm 1,4% so với tháng trước nhưng tăng 19% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch nhập khẩu NLTS ước đạt 17,65 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm nông sản tăng 16,2%, sản phẩm chăn nuôi tăng 25,3%, thủy sản tăng 2,7%, lâm sản tăng 24,1%...
Xét theo khu vực thị trường, nhập khẩu NLTS của Việt Nam tập trung chủ yếu từ châu Á với thị phần 29,8% và châu Mỹ với 23,7%. So với cùng kỳ năm 2025, nhập khẩu từ khu vực châu Á tăng, trong khi khu vực châu Âu giảm 4,8%.
Về thị trường cụ thể, Mỹ, Trung Quốc và Brazil là 3 nguồn cung NLTS lớn nhất của Việt Nam, với thị phần lần lượt 10,4%, 9,3% và 8,3%.
Về tình hình xuất khẩu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, kim ngạch xuất khẩu NLTS tháng 4 ước đạt 6,05 tỷ USD, giảm 3,8% so với tháng trước và giảm 0,8% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu NLTS đạt 23,04 tỷ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, cán cân thương mại NLTS 4 tháng đầu năm ước xuất siêu 5,39 tỷ USD.