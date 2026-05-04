4 tháng đầu năm 2026, nhóm hàng nông - lâm - thủy sản xuất siêu 5,39 tỷ USD

Sáng 4-5, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin, trong 4 tháng đầu năm, nhập khẩu nông - lâm - thủy sản tăng 12% lên 17,65 tỷ USD, xuất khẩu ước đạt 23,04 tỷ USD, duy trì xuất siêu 5,39 tỷ USD.

Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kim ngạch nhập khẩu nông - lâm - thủy sản (NLTS) tháng 4 ước đạt 5,06 tỷ USD, giảm 1,4% so với tháng trước nhưng tăng 19% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch nhập khẩu NLTS ước đạt 17,65 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm nông sản tăng 16,2%, sản phẩm chăn nuôi tăng 25,3%, thủy sản tăng 2,7%, lâm sản tăng 24,1%...

Xét theo khu vực thị trường, nhập khẩu NLTS của Việt Nam tập trung chủ yếu từ châu Á với thị phần 29,8% và châu Mỹ với 23,7%. So với cùng kỳ năm 2025, nhập khẩu từ khu vực châu Á tăng, trong khi khu vực châu Âu giảm 4,8%.

Về thị trường cụ thể, Mỹ, Trung Quốc và Brazil là 3 nguồn cung NLTS lớn nhất của Việt Nam, với thị phần lần lượt 10,4%, 9,3% và 8,3%.

Về tình hình xuất khẩu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, kim ngạch xuất khẩu NLTS tháng 4 ước đạt 6,05 tỷ USD, giảm 3,8% so với tháng trước và giảm 0,8% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu NLTS đạt 23,04 tỷ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, cán cân thương mại NLTS 4 tháng đầu năm ước xuất siêu 5,39 tỷ USD.

PHÚC HẬU