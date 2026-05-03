4 tháng đầu năm: CPI và lạm phát cơ bản tăng gần 4%

Sáng 3-5, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026.

Theo báo cáo, trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và lạm phát cơ bản đều tăng.

Cụ thể, tháng 4-2026, CPI tăng hơn 0,84% so với tháng trước và tăng gần 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 4 tháng đầu năm 2026, CPI tăng gần 4% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng gần 3,9%.

Theo Cục Thống kê, giá gas trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, vận chuyển gia tăng là những nguyên nhân chính làm chỉ số CPI tháng 4-2026 tăng.

Ảnh: L.T

Về thương mại, trong tháng 4, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt hơn 94 tỷ USD, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng gần 2,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt hơn 344 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa nghiêng về nhập siêu với hơn 7 tỷ USD.

Về đầu tư, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 4 ước đạt gần 55.000 tỷ đồng, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 187.000 tỷ đồng gần bằng 20% kế hoạch năm và tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 27-4 (bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài) đạt hơn 18 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt hơn 7 tỷ USD, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 4, cả nước có gần hơn 20.000 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 7% so với tháng trước và tăng 34% so với cùng kỳ năm trước, khoảng 9.500 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, gần 9.000 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và hơn 5.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, cả nước có hơn 119.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng gần 33% so với cùng kỳ năm trước; bình quân mỗi tháng có gần 30.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là gần 109.000 doanh nghiệp, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước, bình quân mỗi tháng có hơn 27.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

