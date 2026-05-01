Nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 1 tỷ đồng/năm: Hộ kinh doanh thêm động lực phát triển

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 141 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2026 về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và Nghị định 320/2025 hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (Nghị định 141). Trong đó, ngưỡng doanh thu làm căn cứ áp dụng chính sách thuế với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là 1 tỷ đồng/năm. Đồng thời bổ sung cơ chế miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu không quá 1 tỷ đồng/năm...

Giảm tiền thuế, bớt gánh nặng

Chiều 29-4, ngay trước kỳ nghỉ lễ, anh Nguyễn Thanh Hùng, một hộ kinh doanh tại TPHCM, nhận tin ngưỡng doanh thu chịu thuế của hộ kinh doanh được nâng từ 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng/năm. Anh vui hẳn khi hộ kinh doanh ăn uống của anh (đã hoàn thành việc thông tin số tài khoản, ví điện tử và nộp tờ khai thuế quý 1-2026 vào cuối tháng 4) có doanh thu quanh mức 2 tỷ đồng/năm. Với chính sách mới, số tiền thuế phải nộp sẽ giảm. Với ngành nghề đóng thuế 4,5% của anh, số thuế phải đóng sẽ ở mức khoảng 45 triệu đồng/năm, thay vì 67,5 triệu đồng/năm.

Tiểu thương chợ Bình Tây (TPHCM) ghi chép sổ sách tại quầy kinh doanh. ẢNH: HOÀNG HÙNG

Trong khi đó, anh Trần Ngọc Nguyên, chủ một hộ kinh doanh phân phối thuốc bảo vệ thực vật tại tỉnh Lâm Đồng, chia sẻ, anh cũng tự kê khai và nộp thuế quý 1-2026. Doanh thu quý 1 ở mức hơn 300 triệu đồng, anh đã nộp thuế hơn 3 triệu đồng. Ngưỡng tính thuế nâng lên 1 tỷ đồng cũng đỡ phần nào. Tính ra với doanh thu khoảng 1,2 tỷ đồng/năm, giờ anh chỉ phải đóng thuế phần 200 triệu đồng thôi. Anh cũng cho biết việc kê khai và đóng thuế thực hiện trên ứng dụng eTax Mobile khá dễ dàng, không gặp trở ngại gì đáng kể.

Không chỉ nâng ngưỡng chịu thuế với hộ kinh doanh, Nghị định 141 còn quy định những doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo chị Trần Xuân Diệu, giám đốc một doanh nghiệp đăng ký hoạt động tại phường Hiệp Bình, TPHCM, với đặc thù kinh doanh nhỏ trong lĩnh vực giáo dục, nhiều người khuyên chị nên lập hộ kinh doanh thay vì lập doanh nghiệp do "thuế má phức tạp". Chị kể, trước khi có Nghị định 141, hộ kinh doanh được hưởng nhiều ưu đãi, được trừ 500 triệu đồng doanh thu khi tính thuế (nay là 1 tỷ đồng - PV), trong khi doanh nghiệp phải đóng từ đồng doanh thu đầu tiên. Nay với chính sách sửa đổi này, chị tin, nhiều người dù kinh doanh nhỏ, sẽ mạnh dạn lập doanh nghiệp theo đúng chủ trương khuyến khích của nhà nước.

Giải quyết sớm những khoản nộp thừa

Vui mừng trước chính sách mới nhưng một số hộ kinh doanh mong được biết rõ hướng xử lý với số thuế đã nộp sao cho nhanh chóng và dễ hiểu nhất. Anh Nguyễn Thanh Nguyên (ngụ tỉnh Tây Ninh) cho biết, do thao tác bấm nộp nhiều lần dẫn đến nộp thừa, anh đã loay hoay tìm cách lấy lại tiền trên app eTax và cả Cổng dịch vụ công nhưng chưa được, đang phải nhờ người làm giúp.

Theo bà Trần Thị Mai Thảo, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và tư vấn thuế Gia Long, từ thực tế hỗ trợ hộ kinh doanh thời gian qua, có thể thấy thông tin nâng ngưỡng chịu thuế lên 1 tỷ đồng là tin vui với cộng đồng hộ kinh doanh, đồng thời cũng là tin vui với doanh nghiệp nhỏ có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm. Do thời hạn nộp tờ khai thuế các tháng 1, 2, 3 có hạn chót là ngày 20-4 và tờ khai thuế quý 1-2026 hạn chót là ngày 4-5, nên đến nay gần như các hộ kinh doanh đều đã nộp tờ khai, nhiều hộ cũng đã nộp thuế xong. Về các khoản nộp thừa, Nghị định 141 cũng đã nêu rõ việc xử lý với các khoản thuế đã nộp, như hoàn trả, bù trừ... theo quy định, hộ kinh doanh có thể yên tâm thực hiện.

Nhiều chuyên gia kinh tế đánh giá, chính sách mới ban hành của Chính phủ chính là sự lắng nghe và điều chỉnh là hết sức cần thiết. Hộ kinh doanh hay doanh nghiệp nhỏ và vừa đều là thành tố hết sức quan trọng của nền kinh tế. Bất kỳ sự thay đổi chính sách nào, không chỉ ảnh hưởng đến trực tiếp họ mà còn liên quan đến những người phụ thuộc. Do đó, chính sách mới ban hành bám sát thực tế sẽ góp phần trợ lực cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ mạnh hơn, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước...

Ngay trong ngày 29-4, Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã có công điện gửi trưởng thuế các tỉnh thành, Chi cục trưởng Chi cục Thuế thương mại điện tử, Chi cục trưởng Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn yêu cầu nhanh chóng chủ động triển khai thực hiện Nghị định 141...

MAI HOA