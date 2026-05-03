TPHCM: Doanh thu du lịch trên 8.700 tỷ đồng trong kỳ nghỉ Giỗ Tổ và 30-4

Ngày 3-5, ngày cuối của kỳ nghỉ lễ, tại các khu du lịch, điểm đến văn hóa ở TPHCM ghi nhận lượng lớn người dân, du khách vui chơi, cho thấy xu hướng tận dụng trọn vẹn kỳ nghỉ và gia tăng trải nghiệm nội đô.

Khu du lịch Suối Tiên tấp nập khách tham quan

Kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 năm nay, Lữ hành Saigontourist, Vietravel, BenThanh Tourist… tung ra nhiều gói kích cầu du lịch với mức ưu đãi cao nhất khoảng 41%, giá từ 599.000 đồng/người trở lên.

Nổi bật là nhóm tour chuyên đề “Biệt động Sài Gòn”, trải nghiệm xe cổ (Retro Rides), tour đêm, du lịch ẩm thực, khám phá bằng metro, xe buýt 2 tầng hay hành trình về Cần Giờ, Củ Chi…

Phân khúc cao cấp hướng đến trải nghiệm mới như ngắm thành phố bằng trực thăng, du thuyền 5 sao, tạo chuỗi sản phẩm “Thủy – Không” khác biệt.

Kỳ nghỉ lễ này, du lịch đường sông tiếp tục hút khách với các tour ăn tối, ngắm pháo hoa, thưởng thức nghệ thuật trên sông Sài Gòn; trong khi các sản phẩm cho khách quốc tế như Free Walking Tour, Chợ Lớn Night Tour, City Tour… được nâng chất lượng.

Thành phố cũng đón đoàn khách MICE gần 890 người từ Indonesia, lưu trú tại các khách sạn trung tâm, góp phần gia tăng nguồn thu.

Tại các điểm đến, lượng khách tăng mạnh. Khu du lịch Suối Tiên triển khai nhiều ưu đãi lớn như tặng 10.000 phần quà, 1.000 vé miễn phí, đồng thời ra mắt loạt trò chơi mới. Công viên Văn hóa Đầm Sen giảm giá khoảng 50%.

Các điểm di tích như Địa đạo Củ Chi, Hội trường Thống Nhất… thu hút lượng khách khá đông.

Xu hướng du lịch nội đô, ngắn ngày (staycation) gia tăng rõ nét, với sự phân hóa giữa khách phổ thông và khách trung, cao cấp.

Khách tham quan, tìm hiểu thông tin tại Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5

Sở Du lịch TPHCM thông tin, kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5 ghi nhận bức tranh du lịch – vui chơi sôi động tại TPHCM và các vùng liên kết, với tổng lượng khách khoảng 1,6 triệu lượt, doanh thu trên 8.700 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hoạt động du lịch tại 168 phường, xã, đặc khu cũng diễn ra đồng bộ; công tác đảm bảo an ninh, kiểm soát giá, vệ sinh môi trường được tăng cường.

Kỳ nghỉ khép lại với đà phục hồi tích cực, khẳng định sức hút của TPHCM như một trung tâm du lịch năng động, đa dạng trải nghiệm trong khu vực.

THI HỒNG