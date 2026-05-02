Mua sắm nội đô và du lịch sinh thái cùng “lên ngôi”

Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay ghi nhận sức mua và nhu cầu du lịch tăng mạnh. Tại TPHCM, xu hướng “tránh nóng trong nhà” chiếm ưu thế, trong khi nhiều điểm đến biển, đảo và sinh thái ở các địa phương thu hút đông đảo du khách.

Du khách trải nghiệm đi xuồng ba lá ở luồng lạch nhỏ trên sông Tiền (ẢNH: NGỌC PHÚC)

Tiêu dùng nội đô sôi động

Không khí vui chơi, mua sắm tại TPHCM diễn ra sôi động trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay. Nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu tránh nóng, giải nhiệt tăng mạnh, kéo theo lượng khách đổ về trung tâm thương mại, siêu thị và các điểm vui chơi trong nhà gia tăng rõ rệt.

Đáng chú ý, tại các trung tâm thương mại tích hợp khu vui chơi, rạp chiếu phim, ẩm thực luôn trong tình trạng đông khách, nhất là vào buổi trưa và chiều tối.

Ghi nhận tại các hệ thống AEON, Emart, MM Mega Market, lượng khách tăng cao so với ngày thường, nhiều chương trình khuyến mãi được triển khai nhằm kích cầu tiêu dùng. Xu hướng tránh nóng trong nhà, kết hợp mua sắm - ăn uống - giải trí tiếp tục chiếm ưu thế, góp phần giữ nhịp tiêu dùng nội đô sôi động trong suốt kỳ nghỉ.

Đại diện Saigon Co.op cho biết, từ nay đến 13-5, đơn vị triển khai chương trình giảm giá lớn với hơn 10.000 mặt hàng thiết yếu, mức giảm đến 50%. Các sản phẩm chăm sóc cá nhân, giặt xả, thực phẩm dinh dưỡng… được ưu đãi sâu, đi kèm nhiều hình thức mua sắm linh hoạt như combo tiết kiệm, ưu đãi kép hoặc mua số lượng lớn với giá giảm.

Nhóm thực phẩm tiếp tục là “điểm hút” khi đáp ứng nhu cầu bữa ăn gia đình dịp lễ. Các mặt hàng tươi sống đạt chuẩn VietGAP, “Tick xanh trách nhiệm”… được luân phiên giảm đến 30% hoặc áp dụng hình thức mua 2 tính tiền 1.

Cùng lúc, loạt sản phẩm tiện lợi như nước giải khát, kem, thực phẩm chế biến sẵn… cũng giảm giá sâu, phục vụ nhu cầu ăn nhanh, giải nhiệt.

Du lịch biển, đảo miền Trung hút khách Tại khu vực miền Trung, nhiều điểm đến biển, đảo ghi nhận lượng khách tăng mạnh so với năm trước. Khu vực bán đảo Nhơn Lý, Nhơn Hải (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), lượng khách trong 2 ngày 30-4 và 1-5 đạt trên 25.000 lượt. Trong đó, khu vực Eo Gió - Kỳ Co thu hút gần 6.000 lượt khách mỗi ngày. Nhiều du khách mang cờ Tổ quốc lặn biển check-in tại các điểm du lịch biển ở Nhơn Lý, Nhơn Hải tạo điểm nhấn ý nghĩa dịp lễ. Ngoài du lịch biển đảo, lượng khách trải nghiệm tour khám phá khoa học, đổi mới sáng tạo tại Gia Lai cũng tăng mạnh. Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo Quy Nhơn mỗi ngày đón khoảng 3.000-5.000 lượt khách. Tại đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), lượng khách trong dịp lễ đến nay đạt gần 13.000 lượt, tăng mạnh so với cùng kỳ.

Khách “mê” du lịch sinh thái miền Tây

Tại khu vực ĐBSCL, các điểm du lịch sinh thái tiếp tục thu hút đông du khách. Không chỉ khách nội địa, nhiều điểm đến còn hấp dẫn khách quốc tế nhờ các hoạt động trải nghiệm đậm chất sông nước.

Hợp tác xã Du lịch nông nghiệp Cồn Sơn (TP Cần Thơ) mỗi ngày đón hơn 1.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm. Du khách có thể tham gia các hoạt động như tham quan bè cá, xem cá lóc bay, massage cá, massage vịt… Lượng khách quốc tế năm nay tăng rõ rệt so với các năm trước.

Khách nước ngoài trải nghiệm massage vịt tại Cồn Sơn, Cần Thơ (ẢNH: TUẤN QUANG)

Không chỉ tại Cần Thơ, nhiều điểm du lịch sinh thái khác trong vùng cũng ghi nhận lượng khách tăng đáng kể.

Tại Đồng Tháp, Vườn quốc gia Tràm Chim tiếp tục là lựa chọn được nhiều du khách ưa thích với trải nghiệm đi xuồng len lỏi giữa rừng tràm, ngắm chim hoang dã. Các hoạt động như chèo xuồng ba lá tại cồn Thới Sơn hay tham quan vườn cây ăn trái, check-in tại làng hoa Sa Đéc cũng thu hút đông đảo du khách.

Một điểm nhấn mới của mùa lễ năm nay tại Đồng Tháp là việc đưa vào hoạt động Nhà trưng bày tại Khu di tích Xẻo Quýt. Không gian này đã tạo nơi dừng chân và mở ra hành trình trải nghiệm lịch sử.

Ông Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Ban Quản lý di tích tỉnh Đồng Tháp, cho biết, nhà trưng bày hiện giới thiệu hơn 150 hiện vật gốc với 3 chuyên đề, kết hợp mô hình phục dựng, hình ảnh, phim tư liệu và tài liệu số hóa, tái hiện đời sống, sinh hoạt và chiến đấu của lực lượng cách mạng trong kháng chiến. Đây cũng là “địa chỉ đỏ” phục vụ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và du khách.

Tại Làng nổi Tân Lập (xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh), lượng khách trong dịp lễ cũng tăng cao, kéo dài từ sáng sớm đến tối. Tuyến đường xuyên rừng tràm dài hàng kilômét trở thành điểm nhấn, đưa du khách khám phá hệ sinh thái ngập nước đặc trưng Đồng Tháp Mười. Trong điều kiện nắng nóng, các hoạt động như chèo xuồng, đạp vịt, thư giãn tại hồ bán nguyệt được nhiều người lựa chọn.

NHÓM PV