TPHCM phấn đấu cấp sổ hồng cho 68.000 bất động sản trong năm 2026

TPHCM đặt mục tiêu trong năm 2026 rà soát, tháo gỡ vướng mắc tại 60 dự án với khoảng 68.000 căn nhà, bất động sản thương mại - dịch vụ chưa được cấp giấy chứng nhận, qua đó đẩy nhanh tiến độ cấp sổ hồng cho người dân và nâng tỷ lệ hồ sơ được giải quyết lên 90%.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM Nguyễn Toàn Thắng vừa ký ban hành kế hoạch thực hiện của Tổ Công tác 1645 về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người mua nhà tại các dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ trên địa bàn thành phố.

Cư dân chung cư 53 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn trình bày nguyện vọng được cấp GCN sau gần 20 năm mua nhà tại dự án. Ảnh: ĐỖ TRÀ GIANG

Theo kế hoạch, trong năm 2026, Tổ Công tác 1645 sẽ rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 60 dự án với khoảng 68.000 căn nhà và bất động sản các loại, làm cơ sở để giải quyết cấp sổ hồng theo quy định.

TPHCM đặt mục tiêu mỗi quý xử lý đạt khoảng 30% tổng số hồ sơ, phấn đấu cấp 61.200 sổ hồng trong năm 2026, tương đương 90% tổng số hồ sơ đủ điều kiện, tăng 15% so với kết quả năm 2025.

Để đạt mục tiêu này, thành phố sẽ tổng rà soát toàn bộ các dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, bao gồm cả biệt thự nghỉ dưỡng, căn hộ nghỉ dưỡng đã đưa vào sử dụng nhưng chưa được cấp sổ hồng; đồng thời xác định rõ các khó khăn, điểm nghẽn để báo cáo Tổ Công tác 1645 chỉ đạo tháo gỡ, hoàn thiện hành lang pháp lý.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường giao Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM làm đầu mối tiếp nhận thông tin từ Ban Tiếp công dân thành phố, Sở Xây dựng, UBND phường, xã, đặc khu… để thống kê đầy đủ các dự án chưa hoàn tất cấp sổ cho người mua.

Các thành viên Tổ Công tác 1645 có trách nhiệm rà soát hồ sơ, nghiên cứu vướng mắc, tham mưu hướng xử lý và thực hiện đúng tiến độ các kết luận nhằm tháo gỡ khó khăn cho từng dự án.

Trong đó, Sở Xây dựng tập trung rà soát, đề xuất hướng xử lý đối với 4 nhóm vướng mắc lớn tại các dự án nhà ở thương mại, gồm: chưa hoàn tất quỹ nhà tái định cư; chưa xác định hình thức thực hiện nhà ở xã hội; chưa bàn giao hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; và chưa bàn giao quỹ bảo trì chung cư.

Cơ quan thuế có nhiệm vụ xác định nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư và người mua nhà, trong khi UBND các xã, phường sẽ lập danh sách các dự án đã bàn giao nhà nhưng chưa được cấp sổ hồng, nêu rõ nguyên nhân để phối hợp xử lý.

ĐỖ TRÀ GIANG