Nhộn nhịp du lịch lễ

Trong ngày đầu chuỗi nghỉ lễ dài ngày, ghi nhận tại hầu hết các trung tâm du lịch, siêu thị trên khắp cả nước đều đón khá đông du khách đến vui chơi, mua sắm.

Mua sắm và tránh nắng

Ghi nhận trong ngày 30-4, lượng khách đến hệ thống trung tâm thương mại và siêu thị tại TPHCM tăng mạnh, gấp 1,5-2 lần so với ngày thường. Không chỉ mua sắm, nhiều gia đình chọn các không gian hiện đại, mát mẻ để vui chơi, tránh nắng.

Khách vui chơi tại Thảo cầm viên Sài Gòn, ngày 30-4. Ảnh: Thi Hồng

Tại hệ thống bán lẻ như Emart, Saigon Co.op, GO!, MM Mega Market… lượng khách đặc biệt đông vào buổi chiều và tối. Khu vực ẩm thực, vui chơi trẻ em và các gian hàng tiêu dùng nhanh luôn nhộn nhịp. Sức mua tập trung vào nhóm hàng thực phẩm tươi sống, trái cây, nước giải khát và đồ chế biến sẵn phục vụ nhu cầu đi chơi, dã ngoại. Nhiều mặt hàng như trái cây, rau củ, đồ chế biến sẵn, quần áo, mỹ phẩm… được giảm giá từ 10%-90% tùy điểm bán và chương trình, thu hút người tiêu dùng mua sắm số lượng lớn.

Song song đó, các khu vui chơi, giải trí cũng liên tục làm mới sản phẩm để hút khách. Tại Khu du lịch Suối Tiên, Công viên văn hóa Đầm Sen, nhiều hoạt động biểu diễn, trò chơi nước, lễ hội theo chủ đề được tổ chức xuyên suốt kỳ nghỉ. Các điểm đến văn hóa - lịch sử như Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, Hội trường Thống Nhất… cũng đón lượng khách tăng cao. Theo Sở Du lịch TPHCM, trong tháng 4-2026 lượng khách quốc tế đến thành phố khoảng 881.000 lượt, nâng tổng lượng khách trong 4 tháng lên 4,78 triệu lượt, đạt 43,5% kế hoạch năm. Tổng thu du lịch tháng 4 đạt khoảng 22.000 tỷ đồng, đưa doanh thu 4 tháng lên 172.000 tỷ đồng, hoàn thành hơn một nửa chỉ tiêu năm.

Di tích lịch sử thu hút du khách

Tại Hà Nội, thông tin từ Bộ tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 30-4 có hơn 20.000 lượt khách (trong đó có hơn 4.200 lượt khách quốc tế) vào Lăng viếng Bác. Dù lượng người tăng cao nhưng công tác tổ chức được triển khai chu đáo, bảo đảm an ninh, an toàn. Lực lượng phục vụ còn phát nước uống, bánh mì, sữa miễn phí cho người dân và du khách.

Du lịch tự túc được nhiều gia đình lựa chọn khi đến tham quan cố đô Huế trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5

Tương tự, các di tích lịch sử cách mạng nổi tiếng tại các địa phương ở Bắc miền Trung cũng thu hút đông đảo du khách tham quan. Ông Nguyễn Bảo Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (tỉnh Nghệ An) cho biết dù trời mưa song rất đông du khách từ mọi miền Tổ quốc vẫn đến viếng thăm quê Bác. Ước tính trong ngày 30-4, khu di tích đón khoảng 10.000 lượt du khách. Cùng ngày, ông Đặng Quốc Vũ, Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trong ngày đầu nghỉ lễ đơn vị đã đón gần 5.000 lượt du khách.

Tại Quảng Trị, rất đông du khách đến tham quan tại các di tích như sân bay Tà Cơn, Thành cổ Quảng Trị, Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải... Ông Đặng Đông Hà, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị chia sẻ, dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, đơn vị đẩy mạnh tăng cường liên kết, phát huy thế mạnh tài nguyên thiên nhiên "Vương quốc hang động" ở phía Bắc và không gian lịch sử "Ký ức chiến tranh - Khát vọng hòa bình" ở phía Nam, hình thành các tuyến du lịch đặc thù, riêng có của Quảng Trị để phục vụ khách tham quan.

Tại TP Huế, cùng với nhiều đoàn khách đi theo tour tuyến, không ít người khám phá Huế theo kiểu tự túc. Nhiều gia đình, nhóm bạn lựa chọn di chuyển bằng phương tiện cá nhân để chủ động hành trình, tận hưởng trọn vẹn không gian văn hóa, ẩm thực và nhịp sống miền di sản.

Tây Nguyên hút khách vì mát mẻ

Ngày đầu nghỉ lễ, Khu du lịch sinh thái Măng Đen (xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi) đông nghịt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Toàn khu có khoảng 170 cơ sở lưu trú với hơn 1.600 phòng, phục vụ khoảng 7.000 lượt khách mỗi ngày và đều kín phòng. Các điểm như Khu 36 hộ, thác Pa Sỹ, Khu nông nghiệp công nghệ cao, hồ Đăk Ke, làng du lịch cộng đồng, quảng trường, chợ phiên luôn tấp nập người tham quan. Để phục vụ du khách, địa phương tổ chức nhiều hoạt động như buổi sáng diễn ra lễ hội đường phố với hàng trăm nghệ nhân biểu diễn cồng chiêng, múa xoang, đi cà kheo; buổi tối có các chương trình âm nhạc, nghệ thuật và bắn pháo hoa...

Ở miền Bắc, vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) tiếp tục là điểm nhấn. Ngay từ sáng sớm các cảng tàu đã đông du khách làm thủ tục, tham gia các hải trình khám phá hang động, đảo đá, làng chài. Khách nội địa đi theo gia đình, nhóm bạn tăng mạnh, trong khi khách quốc tế vẫn duy trì ổn định. Đáng chú ý, chương trình khai mạc Carnaval Hạ Long 2026 với chủ đề “Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới” diễn ra tối 30-4 trở thành điểm hút khách, góp phần gia tăng sức hấp dẫn cho điểm đến. Tại Sa Pa (Lào Cai), công suất phòng gần như kín chỗ, nhiều cơ sở lưu trú đã được đặt trước từ sớm. Các điểm lân cận như Mù Cang Chải, Bắc Hà, Lũng Cú cũng chủ động nâng cấp hạ tầng, đa dạng sản phẩm. Trong khi đó, Hải Phòng ghi nhận lượng khách tăng tại các đầu mối giao thông, ngành đường sắt tăng chuyến để đáp ứng nhu cầu đi lại.

Tại Lâm Đồng, dòng phương tiện từ các tỉnh, thành miền Trung, miền Nam bắt đầu hướng về Đà Lạt từ chiều tối 29-4. Theo các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch ở Đà Lạt, vào các ngày cao điểm từ 1 đến 3-5 phần lớn các khách sạn tại khu vực trung tâm như đường Bùi Thị Xuân, Phan Bội Châu, Lê Đại Hành, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Chí Thanh… đã thông báo hết phòng.

Tại tỉnh Khánh Hòa, khu vực Bến tàu du lịch Nha Trang, hàng ngàn du khách chen nhau để tham gia tour đảo trong vịnh Nha Trang. Ông Trần Văn Phú, Trưởng Phòng Quản lý bến tàu du lịch Nha Trang (thuộc Ban Quản lý vịnh Nha Trang) cho biết, trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng khách qua bến đạt khoảng 6.000 lượt. Du khách chủ yếu tham quan các điểm trong vịnh Nha Trang như Bãi Tranh, Con Sẻ Tre, vịnh San Hô, Hòn Tằm. Tương tự, tại các điểm du lịch như Khu di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Ponagar, Bảo tàng Hải dương học, Làng nghề Trường Sơn, Khu du lịch Đảo Hoa Lan, Khu du lịch Đảo Khỉ… không khí tham quan, vui chơi diễn ra nhộn nhịp.

NHÓM PV