Kim loại quý nhập khẩu vào TPHCM tăng vọt

Ngày 1-5, Chi cục Hải quan khu vực 2 (TPHCM) cho biết, từ đầu năm đến giữa tháng 4-2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt hơn 66,2 tỷ USD, tăng 10,38% so với cùng kỳ. Trong đó, nhập khẩu tiếp tục chiếm ưu thế với hơn 34,1 tỷ USD, tăng 14,6%; xuất khẩu đạt 32,05 tỷ USD, tăng 6,21%.

Điểm đáng chú ý, nhóm hàng kim loại quý, đá quý tăng vọt 249%, trở thành động lực tăng trưởng nổi bật. Riêng nhóm này đóng góp khoảng 701 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, cho thấy xu hướng gia tăng của các mặt hàng giá trị cao trong cơ cấu thu.

Cùng với đó, kim ngạch hàng hóa có thuế đạt 18,94 tỷ USD, tăng 17,51%, tạo nền tảng tích cực cho nhiệm vụ thu ngân sách. Công tác quản lý tiếp tục được siết chặt, đặc biệt ở khâu phân loại hàng hóa. Trong 4 tháng đầu năm, số thu từ phân loại đạt hơn 26,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hoạt động kiểm tra sau thông quan được triển khai theo hướng chuyên sâu, ứng dụng dữ liệu số, thu nộp ngân sách trên 62 tỷ đồng, đạt 41,7% chỉ tiêu.

