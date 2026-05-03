Xuất nhập khẩu hàng hóa thông suốt trong dịp nghỉ lễ

Theo thông tin từ Bộ Công thương và các cơ quan quản lý kinh tế cửa khẩu ở khu vực biên giới phía Bắc, trong các ngày nghỉ lễ từ 30-4 đến 2-5, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ phía Bắc diễn ra liên tục, không gián đoạn.

Lực lượng hải quan trực 24/7, phối hợp với các lực lượng biên phòng, kiểm dịch đảm bảo thông quan ổn định.

Theo ghi nhận đến ngày 2-5 tại các cửa khẩu phía Bắc không có tình trạng ách tắc hàng hóa. Tại các cửa khẩu lớn như Móng Cái (Quảng Ninh), Hữu Nghị - Tân Thanh (Lạng Sơn), Kim Thành (Lào Cai), trung bình mỗi ngày có khoảng 400 xe hàng xuất nhập khẩu, không phát sinh ùn ứ.

Trong đó, tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, riêng ngày 30-4 có 338 xe hàng làm thủ tục, tổng kim ngạch hơn 4,35 triệu USD. Lực lượng hải quan tại đây bố trí khoảng 80% quân số trực trong kỳ nghỉ, duy trì tiến độ thông quan.

Ở cửa khẩu Tân Thanh, ngày 30-4 có 508 xe được thông quan, trong đó 198 xe xuất khẩu và 310 xe nhập khẩu. Hàng xuất khẩu chủ yếu là nông sản. Cơ quan hải quan ưu tiên giải quyết nhanh đối với hàng tươi sống, rau củ quả nhằm bảo đảm chất lượng hàng hóa.

Tại khu vực cửa khẩu quốc tế Móng Cái, hoạt động xuất nhập khẩu duy trì ổn định trong suốt kỳ nghỉ. Lưu lượng phương tiện vận chuyển hàng hóa ở mức cao, khoảng 1.000 lượt xe mỗi ngày.

