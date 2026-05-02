Lợi thế đang đến cho TPHCM

Việc TPHCM tăng lên hạng 84 trong bảng xếp hạng Global Financial Centres Index 39 (GFCI 39) là một tín hiệu tích cực. Trong 3 kỳ gần nhất, TPHCM đã đi từ 98 lên 95 rồi 84. Đó là một quỹ đạo đi lên. Việt Nam đã vượt qua Bangkok của Thái Lan và Manila của Philippines, đang so kè với Jakarta của Indonesia.

Tầm nhìn không chỉ nằm ở thứ hạng

GFCI được xây dựng xếp hạng dựa vào phần lớn đánh giá sự kỳ vọng của giới tài chính quốc tế, chứ không chỉ là dữ liệu thực tế. Có thể nhận ra một số điểm mà Việt Nam được đánh giá cao.

Thứ nhất, nền tảng niềm tin. Một trong những yếu tố cốt lõi giúp Việt Nam ghi điểm là sự ra mắt trung tâm tài chính quốc tế như hứa hẹn, và sự ổn định của dòng vốn FDI toàn cầu vào Việt Nam trong bối cảnh phức tạp của thế giới. Tham vọng tăng trưởng 2 con số của chúng ta cũng là một điểm sáng. Có thể nói, niềm tin và sự lạc quan về kinh tế của Việt Nam lan tỏa ở nhiều báo cáo phân tích nước ngoài. Điều này ảnh hưởng nhiều đến niềm tin đầu tư vào Việt Nam.

Thứ hai, cam kết “ưu tiên thể chế”. Chính phủ đã xác định rõ 3 năm đầu (2026-2029) là giai đoạn hoàn thiện thể chế. Điều này tạo ra một tín hiệu tích cực, rằng Việt Nam đang xây dựng một “sân chơi” theo chuẩn mực quốc tế, chứ không chỉ là các đặc khu kinh tế thông thường.

Thứ ba, sức bật từ fintech. Việt Nam liên tục được đánh giá cao trong nhóm các trung tâm tài chính có triển vọng phát triển fintech mạnh mẽ nhất khu vực. Sự năng động của các start-up và hạ tầng thanh toán số phát triển nhanh đang là lợi thế cho Việt Nam.

Thứ tư, Việt Nam đang sở hữu những lợi thế mà ngay cả các trung tâm tài chính phát triển cũng phải khao khát. Đó là sự kết hợp giữa quy mô dân số, tốc độ tăng trưởng và dư địa cải cách. Với gần 100 triệu dân và cơ cấu dân số trẻ, Việt Nam là một trong những thị trường tài chính tiêu dùng tiềm năng nhất thế giới. Nhu cầu về vay vốn cá nhân, bảo hiểm, và đặc biệt là các giải pháp thanh toán số không ngừng tăng cao.

Chứng minh dòng vốn quốc tế vào Việt Nam là an toàn

Điều này không mới trên thế giới. Những mô hình thành công như Dubai hay Astana, đều chọn cách tách trung tâm tài chính ra khỏi hệ thống pháp luật nội địa, xây dựng một cơ chế riêng, thường dựa trên thông luật Anh với tòa án độc lập và quy tắc minh bạch. Lý do rất rõ ràng: trong tài chính, nhà đầu tư không mua cơ sở hạ tầng, cũng không mua ưu đãi thuế, họ mua niềm tin vào luật pháp.

Một hợp đồng tài chính có thể kéo dài hàng chục năm. Nhà đầu tư không chỉ cần biết quyền lợi hôm nay, mà còn cần chắc chắn rằng những cam kết đó sẽ không thay đổi theo nhiệm kỳ, theo chính sách, hay theo ý chí hành chính. Đó là lý do tại sao nhiều quốc gia chấp nhận tạo ra một “vùng pháp lý đặc biệt”, nơi luật không bị điều chỉnh tùy tiện, và tranh chấp được xử lý theo chuẩn mực quốc tế.

Việt Nam đang đứng trước một lựa chọn tương tự. Một trung tâm tài chính có thể được đặt tại hai địa điểm, TPHCM và Đà Nẵng với nhiều chính sách ưu đãi về thuế, đất đai, ngoại hối, thậm chí cho phép thử nghiệm các mô hình mới như fintech, tài chính xanh và tài chính khí hậu (green tech và climate tech), hay tài sản số.

Nhìn lại các trung tâm tài chính lớn trên thế giới, có một điểm chung là họ không chỉ có luật tốt, mà có lịch sử thực thi luật đáng tin cậy. Niềm tin không đến từ một nghị quyết hay quyết định cho thử nghiệm, mà đến từ việc nhà đầu tư thấy rằng: tranh chấp được giải quyết công bằng, hợp đồng được tôn trọng và luật không thay đổi bất ngờ.

Đó là những thứ không thể làm trong một vài năm. Nhưng nếu chúng ta không bắt đầu từ bây giờ sẽ không bao giờ có.

Việc xây dựng VIFC - HCMC sẽ là đòn bẩy để hiện thực hóa các tiềm năng đang đến, biến nhu cầu nội địa thành động lực hút vốn quốc tế. Không giống Singapore hay Hồng Công - đã là trung tâm tài chính quốc tế vững vàng, Việt Nam bước vào cuộc chơi này từ một vị trí khác với những lợi thế khác.

TS HỒ QUỐC TUẤN, Đại học Bristol, Vương quốc Anh