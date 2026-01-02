41 người tử vong do tai nạn giao thông trong ngày thứ hai kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Chiều 2-1-2026, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, trong ngày thứ hai nghỉ Tết Dương lịch, toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông, làm chết 41 người, bị thương 56 người.

So với cùng kỳ năm 2025, số người tử vong do tai nạn giao thông giảm 3 người. Toàn bộ các vụ tai nạn gây chết và bị thương đều xảy ra trên tuyến đường bộ.

Một vụ tai nạn giao thông ở tỉnh Nghệ An

Trong ngày, lực lượng công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện và xử lý hơn 11.200 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; tạm giữ 82 ô tô, hơn 3.600 mô tô; tước hơn 400 giấy phép lái xe và trừ điểm giấy phép lái xe đối với hơn 2.100 trường hợp.

Trong số các vi phạm, có hơn 3.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, hơn 1.600 trường hợp vi phạm tốc độ và 7 trường hợp vi phạm về ma túy.

Cũng theo Cục Cảnh sát giao thông, trong ngày, toàn quốc đã tiếp nhận cấp đổi 866 hồ sơ giấy phép lái xe, trong đó hơn 400 hồ sơ thực hiện qua cổng dịch vụ công trực tuyến. Hiện ứng dụng VNeTraffic đã có hơn 3,7 triệu tài khoản đăng ký, trong đó hơn 2,8 triệu tài khoản ở mức độ 2 để thực hiện các giao dịch hành chính.

ĐỖ TRUNG