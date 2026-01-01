Bộ đội làm xuyên lễ, "thần tốc" dựng lại mái ấm cho người dân vùng bão lũ

Giữa thời khắc cả nước hòa vào không khí đón năm mới, nghỉ Tết Dương lịch, thì tại các “rốn” bão lũ miền Trung, những quân đoàn vẫn bám trụ, làm việc xuyên lễ, quyết tâm sớm dựng lại nhà mới cho người dân.

Những ngày này, dọc các vùng “rốn” bão lũ ven đầm Thị Nại (Gia Lai), đâu đâu cũng thấy hình ảnh những “tổ thợ xây” đặc biệt của lực lượng quân đội, công an, cảnh sát biển... miệt mài lao động, vận chuyển vật tư để dựng lên những ngôi nhà kiên cố cho người dân.

Lực lượng quân đội dùng ghe vận chuyển vật liệu xây dựng, giúp người dân ở xóm đảo Cồn Chim dựng lại nhà mới sau bão

Tại thôn Vinh Quang 2 (xã Tuy Phước Đông, Gia Lai), Quân đoàn 34 (Bộ Quốc phòng) đang huy động lực lượng bám chốt gần 30 ngày, giúp người dân xây mới nhà sau bão lũ. Do địa hình phức tạp, nhiều khu dân cư biệt lập giữa sông nước, rừng ngập mặn nên bộ đội đã huy động ghe, xuồng để vận chuyển vật liệu xây dựng, hỗ trợ người dân xây nhà “thần tốc”.

Huy động ghe thuyền đưa vật liệu xây dựng ra đảo Cồn Chim xây nhà cho người dân sau bão lũ

Xóm đảo Cồn Chim biệt lập có khoảng 260 nóc nhà, vừa chịu thiệt hại nặng nề bởi bão lũ

Thiếu tá Lê Thanh Tây, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 7, Bộ Tham mưu Quân đoàn 34 chia sẻ, ngay khi nhận nhiệm vụ theo “chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng phát động, đơn vị đã huy động khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ, chia thành 6 tổ thợ xây, tham gia xây dựng 8 căn nhà mới tại vùng bão lũ Vinh Quang 2.

Chuyền tay những xô cát trên ghe cá, giúp người dân ở Cồn Chim dựng lại nhà mới

“Do địa bàn phức tạp, nhiều căn nhà bị bão đánh sập nằm trong vùng biệt lập giữa sông nước đầm Thị Nại nên chúng tôi phải tiếp cận bằng ghe, thuyền. Riêng khu vực xóm đảo Cồn Chim, đơn vị bố trí 2 tổ, gồm tổ xây dựng và tổ vận chuyển vật tư để đẩy nhanh tiến độ. Anh em tranh thủ từng giờ, từng khắc làm việc xuyên lễ, mong sớm dựng lại nhà cho bà con đón Tết Nguyên đán ấm áp hơn”, Thiếu tá Lê Thanh Tây chia sẻ.

Bộ đội làm xuyên lễ, xuyên tết, tranh thủ từng giờ nắng để giúp người dân dựng lại "mái ấm" sau bão lũ

Theo Thiếu tá Lê Thanh Tây, đến nay đã 25 ngày đơn vị bám chốt tại xóm đảo Cồn Chim để giúp dân xây nhà. Dự kiến khoảng 10 ngày nữa sẽ hoàn thành các căn nhà mới.

Xếp hàng, cùng vận chuyển gạch vượt qua các điểm đường bị triều cường ở xóm Cồn Chim

Đến nay, gia đình anh Huỳnh Văn Đức (xóm Cồn Chim) vẫn chưa hết ám ảnh về cơn bão số 13 và trận lũ lịch sử tháng 11-2025. “Đêm bão số 13 là khủng khiếp nhất. Gió bão cuốn sập nhà, triều cường dâng cao cuốn trôi toàn bộ tài sản. May mắn nhờ chính sách Nhà nước và các nhà hảo tâm nên gia đình tôi vơi bớt khó khăn. Nay được bộ đội hỗ trợ xây nhà mới, chúng tôi rất ấm lòng”, anh Huỳnh Văn Đức nói.

Những ngôi nhà ở đầm Thị Nại bị đổ nát sau bão lũ dần được xây dựng lại mới, kiên cố hơn trước

Bộ đội "hóa thân" làm người thợ xây lành nghề

Theo người dân xóm Cồn Chim, việc xây dựng nhà cửa tại khu vực này lâu nay luôn tốn kém hơn đất liền, nhất là chi phí vật tư.

“Một viên đá hộc xây móng ở đất liền chỉ khoảng 4.000 đồng, nhưng ra đến Cồn Chim đội lên 14.000 đồng/viên do chi phí vận chuyển, nhân công. Nhờ có bộ đội hỗ trợ vận chuyển, xây dựng, mỗi căn nhà tiết kiệm được khoảng 150–200 triệu đồng và rút ngắn thời gian thi công từ 1–2 tháng”, anh Đức chia sẻ.

Ngôi nhà mới của gia đình anh Huỳnh Văn Đức (xóm Cồn Chim) sắp được hoàn thành

"Thần tốc" vận chuyển vật liệu xây dựng đến các vùng biệt lập ở đầm Thị Nại, giúp dân dựng lại nhà mới

Sử dụng ghe cá để vận chuyển vật tư tiếp cận các vùng biệt lập

Những "tổ thợ xây" đặc biệt, miệt mài hồi sinh những "mái ấm" cho vùng bão lũ ở đầm Thị Nại

Chuyền tay, vác những bao xi măng vào các vùng dân cư biệt lập ven đầm Thị Nại

Bộ đội cùng người dân Cồn Chim chung tay vận chuyển nhanh vật liệu xây dựng bằng đường thủy

Chuyền tay vận chuyển hồ xây dựng lên cao

Các đội thợ xây bộ đội đang làm việc xuyên tết dương lịch, mong sớm bàn giao nhà cho người dân vùng bão lũ

Khéo tay tô đắp đường chỉ mặt tiền ngôi nhà mới

Tranh thủ nghỉ ngơi, vui vẻ bên đám trẻ ở "ốc đảo" Cồn Chim trong dịp Tết Dương lịch

Đưa những tấm tôn vào lợp mái nhà cho người dân vùng bão lũ ven đầm Thị Nại

Cảnh sát biển "hóa thân" thành những thợ xây lên bờ giúp dân vùng bão lũ dựng lại nhà mới

Đo đạc cân bằng tạo cổng nhà cho người dân vùng bão lũ Tuy Phước Đông, Gia Lai

Nhiều ngôi nhà bị bão đánh sập ở Cồn Chim sắp hoàn thiện, phần nào giảm bớt khó khăn cho người dân sau thiên tai

NGỌC OAI