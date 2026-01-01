Bộ đội làm xuyên lễ, "thần tốc" dựng lại mái ấm cho người dân vùng bão lũ

Những ngày này, dọc các vùng “rốn” bão lũ ven đầm Thị Nại (Gia Lai), đâu đâu cũng thấy hình ảnh những “tổ thợ xây” đặc biệt của lực lượng quân đội, công an, cảnh sát biển... miệt mài lao động, vận chuyển vật tư để dựng lên những ngôi nhà kiên cố cho người dân.
Tại thôn Vinh Quang 2 (xã Tuy Phước Đông, Gia Lai), Quân đoàn 34 (Bộ Quốc phòng) đang huy động lực lượng bám chốt gần 30 ngày, giúp người dân xây mới nhà sau bão lũ. Do địa hình phức tạp, nhiều khu dân cư biệt lập giữa sông nước, rừng ngập mặn nên bộ đội đã huy động ghe, xuồng để vận chuyển vật liệu xây dựng, hỗ trợ người dân xây nhà “thần tốc”.
Thiếu tá Lê Thanh Tây, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 7, Bộ Tham mưu Quân đoàn 34 chia sẻ, ngay khi nhận nhiệm vụ theo “chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng phát động, đơn vị đã huy động khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ, chia thành 6 tổ thợ xây, tham gia xây dựng 8 căn nhà mới tại vùng bão lũ Vinh Quang 2.
“Do địa bàn phức tạp, nhiều căn nhà bị bão đánh sập nằm trong vùng biệt lập giữa sông nước đầm Thị Nại nên chúng tôi phải tiếp cận bằng ghe, thuyền. Riêng khu vực xóm đảo Cồn Chim, đơn vị bố trí 2 tổ, gồm tổ xây dựng và tổ vận chuyển vật tư để đẩy nhanh tiến độ. Anh em tranh thủ từng giờ, từng khắc làm việc xuyên lễ, mong sớm dựng lại nhà cho bà con đón Tết Nguyên đán ấm áp hơn”, Thiếu tá Lê Thanh Tây chia sẻ.
Theo Thiếu tá Lê Thanh Tây, đến nay đã 25 ngày đơn vị bám chốt tại xóm đảo Cồn Chim để giúp dân xây nhà. Dự kiến khoảng 10 ngày nữa sẽ hoàn thành các căn nhà mới.
Đến nay, gia đình anh Huỳnh Văn Đức (xóm Cồn Chim) vẫn chưa hết ám ảnh về cơn bão số 13 và trận lũ lịch sử tháng 11-2025. “Đêm bão số 13 là khủng khiếp nhất. Gió bão cuốn sập nhà, triều cường dâng cao cuốn trôi toàn bộ tài sản. May mắn nhờ chính sách Nhà nước và các nhà hảo tâm nên gia đình tôi vơi bớt khó khăn. Nay được bộ đội hỗ trợ xây nhà mới, chúng tôi rất ấm lòng”, anh Huỳnh Văn Đức nói.
Theo người dân xóm Cồn Chim, việc xây dựng nhà cửa tại khu vực này lâu nay luôn tốn kém hơn đất liền, nhất là chi phí vật tư.
“Một viên đá hộc xây móng ở đất liền chỉ khoảng 4.000 đồng, nhưng ra đến Cồn Chim đội lên 14.000 đồng/viên do chi phí vận chuyển, nhân công. Nhờ có bộ đội hỗ trợ vận chuyển, xây dựng, mỗi căn nhà tiết kiệm được khoảng 150–200 triệu đồng và rút ngắn thời gian thi công từ 1–2 tháng”, anh Đức chia sẻ.