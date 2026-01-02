Vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung, tài xế ô tô bị xử phạt

Một tài xế xe ô tô 7 chỗ đi ra từ quán nhậu và có nồng độ cồn vượt hơn 2 lần mức kịch khung vừa bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện, lập biên bản xử phạt.

Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế Đ.Q.S. (35 tuổi) có nồng độ cồn vượt hơn 2 lần mức kịch khung. Ảnh: CAĐN

Thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp cuối năm, Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT - Công an tỉnh Đồng Nai đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Ngày 27-12-2025, trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực đường Hùng Vương, phường Bình Phước, tổ công tác mật phục, phát hiện 1 người đàn ông đi ra từ quán nhậu có biểu hiện đã sử dụng rượu bia nhưng vẫn điều khiển xe ô tô 7 chỗ, biển số 93A-467.xx, tham gia giao thông.

Lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt tài xế xe ô tô vi phạm nồng độ cồn

Lực lượng chức năng cho dừng phương tiện và kết quả kiểm tra cho thấy tài xế Đ.Q.S. (35 tuổi) có nồng độ cồn 0,859mg/lít khí thở, vượt hơn 2 lần mức kịch khung nên tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính.

Theo Phòng CSGT - Công an tỉnh Đồng Nai, trong tuần cuối cùng của năm 2025, toàn tỉnh đã xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông, làm 20 người tử vong và 11 người bị thương. Nguyên nhân các vụ tai nạn chủ yếu như: phóng nhanh, vượt ẩu; không làm chủ tay lái; sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện...

Riêng trong ngày 1-1-2026, lực lượng CSGT Công an tỉnh đã lập biên bản xử phạt 129 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

PHÚ NGÂN