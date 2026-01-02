Đắk Lắk: Sập bờ kè sông Ba, 4 người tử vong

Trưa 2-1, một lãnh đạo UBND xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn sập bờ kè sông Ba khiến 4 người trong hai gia đình tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày, ông Bùi Xuân V. (sinh năm 1961), bà Lê Thị T. (sinh năm 1961, vợ ông V.), ông Đỗ Xuân H. (sinh năm 1963) và bà Nguyễn Thị Kim L. (sinh năm 1967, vợ ông H.) cùng nhau trồng keo lá tràm gần khu vực kè sông Ba tại thôn Lạc Mỹ, xã Sơn Thành.

Thời điểm trên, xuất hiện mưa lớn, cả 4 người đã cùng vào trú mưa bên dưới hàm ếch của một mảng bê tông của bờ kè sông Ba. Trong lúc đang trú ẩn, mảng bê tông bất ngờ đổ sập, vùi lấp toàn bộ nhóm người bên dưới. Do khối lượng bê tông lớn nên cả 4 nạn nhân đã bị mắc kẹt bên trong và tử vong.

Người dân cố gắng đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ và xử lý vụ việc.

Nguyên nhân vụ sập bờ kè đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

MAI CƯỜNG