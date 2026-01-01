Công bố 10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025

Văn phòng Quốc hội vừa công bố 10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu nhất của Quốc hội trong năm 2025. Dưới đây là những sự kiện vừa được công bố.

Diễn đàn xây dựng pháp luật lần thứ nhất với chủ đề “Hoàn thiện thể chế, pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”

1. Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tạo cơ sở hiến định cho việc đổi mới, cải cách mạnh mẽ tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

2. Năm 2025, tại 3 kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 89 luật, 91 nghị quyết, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức thành công Diễn đàn xây dựng pháp luật.

3. Quốc hội thông qua Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND (sửa đổi). Lần đầu tiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức thành công Diễn đàn về hoạt động giám sát của Quốc hội, thể hiện rõ nét việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND (sửa đổi)

4. Năm 2025, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã “lập kỷ lục” về công tác xây dựng pháp luật, thông qua 51 luật, 8 nghị quyết quy phạm pháp luật; quyết định nhiều cơ chế, chính sách quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, thúc đẩy sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

5. Tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6-1-1946 - 6-1-2026), đặc biệt là cuộc gặp mặt của đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với khoảng 2.000 đại biểu Quốc hội các khóa.

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và các đại biểu Quốc hội các khóa tại cuộc gặp mặt

6. Quốc hội thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) và 37 văn bản quy phạm pháp luật để sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

7. Bộ Chính trị ban hành quyết định kết thúc hoạt động của Đảng đoàn Quốc hội, thành lập Đảng bộ Quốc hội thực hiện lãnh đạo toàn diện. Đảng bộ Quốc hội đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

8. Hoạt động đối ngoại nghị viện được đẩy mạnh, toàn diện, đồng bộ, chủ động, hiệu quả với nhiều dấu ấn quan trọng.

9. Lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết phê duyệt Đề án Chuyển đổi số của Quốc hội giai đoạn 2025 - 2030; Quốc hội là một đơn vị dẫn đầu, tiên phong thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”.

10. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I (giai đoạn 2025 - 2030).

ANH PHƯƠNG