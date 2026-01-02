Thi công xuyên Tết Dương lịch trên các công trình trọng điểm

Tại dự án xây dựng tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), mặc dù đã được thông xe kỹ thuật ngày 19-12 nhưng thời điểm này, các mũi thi công vẫn hoạt động hết công suất nhằm hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, bảo đảm đưa dự án vào khai thác đúng kế hoạch.

Thi công trên công trường mở rộng đường cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Ninh Bình. ẢNH: MINH DUY

Đây là trục giao thông huyết mạch kết nối các địa phương vùng Đông Bắc bộ, có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế vùng. Ông Đỗ Ngọc Thuận, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Phương Đông (nhà thầu thi công dự án), cho biết, hàng trăm cán bộ, kỹ sư, công nhân vẫn bám sát công trường, máy móc, thiết bị được huy động với tinh thần “đầu năm tạo đà, cuối năm về đích”.

Tại công trường mở rộng cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn (Ninh Bình), không khí thi công cũng đang rất khẩn trương. Thông tin từ UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, đây là công trình trọng điểm, có ý nghĩa trong việc nâng cao năng lực vận tải, giảm ùn tắc và hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông của khu vực. Vì vậy, tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với chủ đầu tư, tư vấn và nhà thầu thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn lao động. Theo kế hoạch, dự án dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác vào giữa năm 2026.

Trong khi đó, dự án cầu Trần Hưng Đạo (Hà Nội) - 1 trong 7 cầu vượt sông Hồng - đang được TP Hà Nội nỗ lực triển khai nhằm giảm tải áp lực cho khu vực nội đô lịch sử và thúc đẩy đô thị hóa khu vực ven sông. Dù là dịp nghỉ lễ đầu năm 2026, nhưng lực lượng thi công tại công trường vẫn đang chạy đua với thời gian để khoan cọc và đổ bê tông những trụ giữa sông. Mục tiêu, tháng 3-2026, hoàn thành hạng mục cọc khoan nhồi, tháng 6-2026, đưa bệ trụ vượt mặt nước. Dự án có tổng mức đầu tư 16.226 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Công nhân, máy móc vẫn thi công trên công trường cao tốc Hậu Giang - Cà Mau, đoạn thuộc địa phận xã Hồ Thị Kỷ (tỉnh Cà Mau), ngày 1-1. ẢNH: TẤN THÁI

Trên công trường Dự án mở rộng đường cao tốc Bắc - Nam đoạn La Sơn - Hòa Liên, máy móc cùng hàng trăm kỹ sư, công nhân đang ngày đêm làm việc. Dự án dài 65km, quy mô 4 làn xe, mặt đường được mở rộng lên 22m, vận tốc thiết kế từ 60 đến 80km/giờ, với tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.

Ông Trần Đức Hiệp, Giám đốc điều hành Dự án La Sơn - Hòa Liên (thuộc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng), cho biết, dù gặp nhiều khó khăn do thời tiết bất lợi, mưa lũ kéo dài, song tiến độ dự án vẫn đảm bảo. Sản lượng xây lắp dự án tính đến nay đạt 1.601,8 tỷ /2.544,51 tỷ đồng, chiếm khoảng 63% giá trị hợp đồng.

Ghi nhận trên công trường cao tốc Hậu Giang - Cà Mau, đoạn thuộc địa phận xã Hồ Thị Kỷ (tỉnh Cà Mau), không khí thi công vẫn nhộn nhịp, nhà thầu huy động tối đa nhân lực để hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để đưa công trình vào khai thác. Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết, đã yêu cầu các nhà thầu thi công xuyên Tết Dương lịch, với quyết tâm đưa cao tốc Hậu Giang - Cà Mau khai thác trong tháng 1-2026.

Tại đại công trường Cảng hàng không quốc tế Long Thành, khoảng 15.000 kỹ sư, công nhân, lao động vẫn hăng say làm việc trên từng hạng mục công trình. Tại khu vực nhà ga hành khách “trái tim” của dự án, nhiều mũi thi công đang được triển khai đồng loạt tạo không khí nhộn nhịp trong những ngày đầu năm mới. Trên cao, công nhân tiếp tục hoàn thiện mái, còn phía dưới, các tổ đội miệt mài thi công cơ điện, hạ tầng kỹ thuật, lắp đặt thiết bị. Khu vực đường cất hạ cánh thứ hai và sân đậu máy bay, nhiều máy móc chở vật liệu nối đuôi nhau hoạt động liên tục. Ông Dương Quang Điện, Phó Giám đốc thường trực Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành, cho biết hiện sân bay Long Thành đang đồng loạt thi công 4 dự án thành phần và tiến độ triển khai công việc đang diễn ra khá tốt.

Sáng cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Huỳnh Quốc Việt đã kiểm tra tiến độ công trình, thăm và động viên đội ngũ kỹ sư, công nhân đang thi công các dự án trọng điểm khu vực Bạc Liêu. Đến kiểm tra Dự án nâng cấp đường Trần Phú (phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau), ông Huỳnh Quốc Việt thăm hỏi và động viên các kỹ sư, công nhân đang làm việc. Đồng thời, đề nghị chủ đầu, nhà thầu phải huy động tối đa nhân lực, máy móc thi công đến 20-1, phải hoàn thành thảm nhựa để phục vụ người dân đi lại dịp Tết Nguyên đán.

Theo ghi nhận của PV Báo Sài Gòn Giải Phóng tại điểm đầu dự án thành phần 1 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, hàng trăm công nhân vẫn hoạt động nhộn nhịp trong ngày đầu năm. Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã có chỉ đạo chủ đầu tư, các đơn vị thi công thực hiện 3 ca 4 kíp, tranh thủ thi công ngày nghỉ để đẩy nhanh tiến độ của công trình. Dự án thành phần 1 dài khoảng 16km, nhiều đoạn đã bắt đầu được rải đá, thảm nhựa và có nhiều chuyển biến tích cực.

