Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ gần 120.000 lượt khách trong ngày 2-1

Sáng 2-1, Trung tâm Điều hành Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, trong ngày hôm nay, cảng dự kiến khai thác khoảng 749 chuyến bay, phục vụ gần 120.000 lượt hành khách.

Cụ thể, tổng số chuyến bay dự kiến gồm 733 chuyến bay chở khách, 1 chuyến bay ferry, 10 chuyến bay hàng hóa và 5 chuyến bay charter. Trong đó, số chuyến bay đi đạt 376 chuyến, bao gồm 212 chuyến quốc nội và 164 chuyến quốc tế. Ở chiều ngược lại, sân bay dự kiến đón 373 chuyến bay đến, với 210 chuyến quốc nội và 163 chuyến quốc tế.

Hành khách đi lại thông qua nhà ga T1 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất rất đông. Ảnh: QUỐC HÙNG

Lượng hành khách qua cảng trong ngày ước đạt khoảng 119.874 lượt. Trong đó, hành khách đi là 58.734 lượt, gồm 28.370 lượt khách quốc nội và 30.364 lượt khách quốc tế. Lượng hành khách đến dự kiến đạt 61.140 lượt, với 33.402 lượt khách quốc nội và 27.738 lượt khách quốc tế. Các số liệu cho thấy nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tiếp tục duy trì ở mức cao, đặc biệt trên các đường bay quốc tế.

Hành khách đi lại thông qua nhà ga T3. Ảnh: QUỐC HÙNG

Bên cạnh phương án khai thác chung toàn cảng, Trung tâm Điều hành Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng xây dựng kế hoạch bay và phương án khai thác riêng cho Nhà ga T3. Theo đó, trong ngày 2-1, Nhà ga T3 dự kiến phục vụ 265 chuyến bay, gồm 132 chuyến bay đi và 133 chuyến bay đến. Tổng lượng hành khách qua nhà ga này ước đạt 37.650 lượt, trong đó có 17.337 lượt khách đi và 20.313 lượt khách đến.

Hành khách đi lại thông qua nhà ga T2 rất đông. Ảnh: QUỐC HÙNG

Đại diện Trung tâm Điều hành Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, các phương án khai thác được xây dựng trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, các hãng hàng không và lực lượng chức năng tại cảng, nhằm bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, hạn chế ùn tắc trong giờ cao điểm và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách trong bối cảnh sản lượng chuyến bay và hành khách tiếp tục tăng cao.

QUỐC HÙNG