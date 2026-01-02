Giao thông thông suốt

Trong ngày 1-1-2026, các tuyến đường bộ nhiều khu vực trên cả nước có mật độ lưu thông đông nhưng thông suốt.

Tại Hà Nội, ngày 1-1-2026, lưu lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc cửa ngõ phía Nam tăng mạnh khi người dân tiếp tục ùn ùn trở về quê nghỉ Tết Dương lịch. Trong đó, tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ có hơn 138.600 lượt xe/ngày đêm, tăng hơn 60% so với ngày thường. Do lượng phương tiện quá đông, trên tuyến có một số điểm bị ùn ứ như: đoạn nút giao Pháp Vân, khu vực cầu Vạn Điểm. Tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cũng có lượng phương tiện tăng cao, gây ùn ứ ở khu vực đường dẫn lên xuống cầu Vĩnh Tuy. Tuy nhiên, các trạm thu phí không dừng vẫn hoạt động ổn định.

Tại TPHCM, ngày đầu tiên của năm mới, nhu cầu đi lại, du lịch và về quê của người dân tăng cao sau đêm chào đón năm mới 2026. Trong khi một số nút giao thông trọng điểm ở cửa ngõ phía Đông xảy ra ùn ứ thì các tuyến cao tốc, bến xe liên tỉnh và sân bay Tân Sơn Nhất vẫn duy trì mức độ thông thoáng. Trong sáng 1-1, khu vực nút giao An Phú xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài. Đại lộ Mai Chí Thọ, đường Đồng Văn Cống và các nhánh dẫn lên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây dòng xe dài nối đuôi nhau chờ lên cao tốc. Tuy nhiên, khi phương tiện đã vào cao tốc này, tình hình giao thông tương đối thông thoáng, không xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài. Điều này cho thấy ùn ứ chủ yếu tập trung tại các nút giao kết nối trong đô thị, nơi lưu lượng xe dồn về cùng thời điểm.

Tại Bến xe miền Đông mới, lượng hành khách tập trung từ chiều tối 31-12-2025 đến sáng 1-1-2026, với khoảng 7.000 lượt khách qua bến. Từ nay đến ngày 4-1, bến xe dự kiến phục vụ khoảng 29.000 lượt hành khách, chủ yếu các tuyến đi Đông Nam bộ, Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung bộ. Tại Bến xe miền Tây, lượng hành khách từ chiều tối 31-12-2025 đến chiều tối 1-1 đạt khoảng 35.000 lượt. Sản lượng hành khách được dự báo tăng hơn 15% so với cùng kỳ Tết Dương lịch năm trước.

Tại tỉnh Lâm Đồng, trong ngày đầu năm, các tuyến đường giao thông tại khu vực Đà Lạt khá thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn tắc ở các tuyến đường đèo cửa ngõ như Prenn, Mimosa, D’ran… Theo đại diện Đội 6, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông, giao thông trên các tuyến đường cao tốc từ TPHCM đến Khánh Hòa khá thông thoáng, giao thông thuận lợi, không xảy ra ùn tắc.

Từ 7 giờ 30 ngày 1-1, đoạn đầu tuyến dài 13km của đường cao tốc Vân Phong - Nha Trang, qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa, chính thức đưa vào khai thác, nối thông với hơn 70km đường cao tốc đã cho xe lưu thông từ ngày 19-4-2025, góp phần hoàn thiện trục giao thông cao tốc Bắc - Nam qua khu vực Nam Trung bộ. Do vậy, tuyến cao tốc từ TPHCM đến khu vực phía Nam hầm Cổ Mã (phía Đông tỉnh Đắk Lắk) đã được thông suốt, ô tô di chuyển từ TPHCM đến vị trí trên chỉ mất khoảng 4-5 giờ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) dịp Tết Dương lịch năm 2026. Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan theo chức năng nhiệm vụ được giao tăng cường phương tiện vận tải phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, nhất là vận tải hành khách công cộng để kết nối và hỗ trợ hành khách đi lại thuận tiện tại ga đường sắt, cảng hàng không, bến xe, bến tàu; khắc phục, hạn chế các hiện tượng chèn ép giá, lợi dụng tăng giá không đúng quy định để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, phòng ngừa tai nạn giao thông dịp tết. Ngành công an tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT; chú trọng kiểm soát vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng, điều kiện an toàn phương tiện và người điều khiển; lưu ý tuần tra, kiểm soát nhằm bảo đảm TTATGT cả trên các tuyến đường mới đưa vào sử dụng. Các bộ, ngành, địa phương duy trì số điện thoại đường dây nóng về bảo đảm TTATGT để tiếp nhận, kịp thời xử lý các phản ánh của người dân trong dịp nghỉ lễ...

Trong ngày 1-1, trên hai tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và TPHCM - Trung Lương liên tục xảy ra tai nạn, sự cố giao thông khiến nhiều đoạn bị ùn ứ phương tiện. Cụ thể, trưa cùng ngày, trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (thuộc km95, hướng TPHCM đi Cần Thơ) xảy ra va chạm giữa 2 ô tô. Tai nạn khiến giao thông qua khu vực trên bị ùn ứ. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 - Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) nhanh chóng tổ chức lực lượng điều tiết, hướng dẫn phương tiện lưu thông ra quốc lộ 1 tại lối ra Cai Lậy để tránh kẹt xe kéo dài.

Trước đó, khoảng 0 giờ ngày 1-1, tại km24 tuyến cao tốc Trung Lương - TPHCM (hướng miền Tây đi TPHCM), xuất hiện một thanh sắt dài hơn 2m nằm chắn ngang trên mặt đường (chưa rõ lý do). Vụ việc khiến hàng trăm ô tô nối đuôi di chuyển chậm. Cùng thời điểm này, cũng trên tuyến cao tốc Trung Lương - TPHCM (từ TPHCM đi miền Tây) qua đoạn trên, một xe tải bị nổ lốp. Sự cố khiến giao thông trên tuyến bị ùn ứ kéo dài.

Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong ngày 1-1 toàn quốc xảy ra 49 vụ tai nạn giao thông, làm chết 18 người và 41 người bị thương. So với ngày cùng kỳ năm trước, giảm 24 vụ, giảm 23 người chết. Trên tuyến đường bộ, công an các địa phương đã kiểm tra và xử lý hơn 10.400 trường hợp vi phạm, tạm giữ 53 phương tiện, hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

NHÓM PV