Đắk Lắk hủy nổ quả bom nặng 334kg còn sót lại sau chiến tranh

Sáng 2-1-2026, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết, lực lượng chức năng vừa xử lý, hủy nổ thành công một quả bom nặng 334kg còn sót lại sau chiến tranh, bảo đảm an toàn cho người dân.

Trước đó, trong lúc đi câu cá tại suối Ea Hiao, ông Nay Y Lùy (40 tuổi, trú buôn Chăm, xã Ea Hiao) phát hiện một quả bom nằm lộ thiên, có dấu hiệu chưa nổ và đã trình báo cơ quan chức năng.

Quả bom nằm lộ thiên tại khu vực suối Ea Hiao.

Nhận tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự xã Ea Hiao nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp bảo vệ khu vực, cắm biển cảnh báo, tổ chức canh gác và thông báo người dân không tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Lực lượng chức năng đang tiến hành kích nổ quả bom.

Qua giám định của Ban Công binh, Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk), quả bom do Mỹ sản xuất, dài khoảng 1,2m, nặng 334kg, còn sót lại sau chiến tranh, ngòi nổ và lượng thuốc bên trong vẫn tiềm ẩn nguy hiểm lớn.

Các đơn vị chức năng đã di dời quả bom đến vị trí an toàn, xa khu dân cư và tiến hành hủy nổ theo đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân.

MAI CƯỜNG