Xã hội

Đắk Lắk hủy nổ quả bom nặng 334kg còn sót lại sau chiến tranh

SGGPO

Sáng 2-1-2026, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết, lực lượng chức năng vừa xử lý, hủy nổ thành công một quả bom nặng 334kg còn sót lại sau chiến tranh, bảo đảm an toàn cho người dân.

Đắk Lắk hủy nổ quả bom nặng 334kg còn sót lại sau chiến tranh

Trước đó, trong lúc đi câu cá tại suối Ea Hiao, ông Nay Y Lùy (40 tuổi, trú buôn Chăm, xã Ea Hiao) phát hiện một quả bom nằm lộ thiên, có dấu hiệu chưa nổ và đã trình báo cơ quan chức năng.

z7389853529599_2b9510f3ffaaab22df297950c0110ef9.jpg
Quả bom nằm lộ thiên tại khu vực suối Ea Hiao.

Nhận tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự xã Ea Hiao nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp bảo vệ khu vực, cắm biển cảnh báo, tổ chức canh gác và thông báo người dân không tiếp cận khu vực nguy hiểm.

z7389853537110_3339922cb80768b26e91d26c9696280a.jpg
Lực lượng chức năng đang tiến hành kích nổ quả bom.

Qua giám định của Ban Công binh, Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk), quả bom do Mỹ sản xuất, dài khoảng 1,2m, nặng 334kg, còn sót lại sau chiến tranh, ngòi nổ và lượng thuốc bên trong vẫn tiềm ẩn nguy hiểm lớn.

Các đơn vị chức năng đã di dời quả bom đến vị trí an toàn, xa khu dân cư và tiến hành hủy nổ theo đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân.

Tin liên quan
MAI CƯỜNG

Từ khóa

Ea Hiao Ban Công binh Lộ thiên Phòng Tham mưu Quả bom Câu cá Đơn vị chức năng Ngòi nổ huỷ nổ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn