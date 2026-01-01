Ngày đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch, 18 người chết do tai nạn giao thông

Chiều 1-1-2026, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch, trên cả nước xảy ra 49 vụ tai nạn giao thông, làm chết 18 người và làm bị thương 41 người.

Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội phát hiện phương tiện vi phạm qua hệ thống giám sát

Theo Cục Cảnh sát giao thông, so với cùng kỳ năm trước, tình hình tai nạn giao thông trong ngày đầu kỳ nghỉ đã giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể, giảm 24 vụ tai nạn, giảm 23 người chết và giảm 2 người bị thương.

Trong các tuyến đường, tai nạn giao thông xảy ra nhiều nhất trên tuyến đường bộ, với 49 vụ và toàn bộ 18 người tử vong đều xảy ra trên tuyến đường này.

Cũng trên tuyến đường bộ, lực lượng công an các địa phương đã kiểm tra, xử lý hơn 10.400 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 53 phương tiện. Qua đó, cơ quan chức năng đã trừ điểm giấy phép lái xe đối với hơn 1.700 trường hợp, trong đó có hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Trên tuyến quốc lộ 1A, lực lượng chức năng đã kiểm soát hơn 7.500 phương tiện, phát hiện và xử lý hơn 1.000 xe con và hơn 300 xe container vi phạm. Đồng thời, cơ quan công an đã trừ điểm giấy phép lái xe đối với hơn 1.200 trường hợp, chủ yếu là xe mô tô, số còn lại là xe khách và xe tải.

Ngoài ra, trong ngày đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch, thông qua hệ thống giám sát bằng camera, công an các địa phương đã ghi nhận hơn 6.000 trường hợp vi phạm, trong đó đã lập biên bản nóng đối với 34 trường hợp.

ĐỖ TRUNG