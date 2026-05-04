Du lịch "thắng lớn" dịp lễ

Ngày 3-5, ngày cuối kỳ nghỉ lễ dịp 30-4 và 1-5, nhưng người dân, du khách vẫn đổ về các khu du lịch, điểm đến văn hóa trên địa bàn TPHCM. Trong khi đó, người dân vui chơi, nghỉ dưỡng ở các tỉnh, thành đã trở lại các thành phố lớn chuẩn bị tuần làm việc mới.

Khách vui chơi, tham quan tăng mạnh

Thông tin từ Lữ hành Saigontourist, Vietravel, BenThanh Tourist… kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30-4, 1-5, các đơn vị tung ra nhiều gói kích cầu du lịch. Nổi bật là nhóm tour chuyên đề “Biệt động Sài Gòn”, trải nghiệm xe cổ (Retro Rides), tour đêm, du lịch ẩm thực, tour khám phá bằng metro, xe buýt 2 tầng hay hành trình về Cần Giờ, Củ Chi…

Phân khúc cao cấp hướng đến trải nghiệm mới như ngắm thành phố bằng trực thăng, du thuyền 5 sao, tạo chuỗi sản phẩm “Thủy – Không” khác biệt. Bên cạnh đó, du lịch đường sông tiếp tục hút khách với các tour ăn tối, thưởng thức nghệ thuật trên sông Sài Gòn; trong khi các sản phẩm cho khách quốc tế như Free Walking Tour, Chợ Lớn Night Tour, City Tour… được nâng chất lượng. Thành phố cũng đón đoàn khách MICE gần 900 người từ Indonesia, lưu trú tại các khách sạn trung tâm, góp phần gia tăng nguồn thu. Xu hướng du lịch nội đô, ngắn ngày (staycation) gia tăng rõ nét, với sự phân hóa giữa khách phổ thông và khách trung, cao cấp.

Du khách tham quan Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi (TPHCM) dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Ảnh: THI HỒNG

Theo Sở Du lịch TPHCM, kỳ nghỉ lễ này TPHCM thu hút khoảng 1,6 triệu lượt khách, doanh thu trên 8.700 tỷ đồng. Hoạt động du lịch tại 168 phường, xã, đặc khu cũng diễn ra đồng bộ; công tác kiểm soát giá, vệ sinh môi trường được tăng cường.

Du khách tắm biển, vui chơi tại Bãi Sau phường Vũng Tàu (TPHCM) dịp lễ 30-4 và 1-5. Ảnh: QUANG VŨ

Tại ĐBSCL, lượng khách du lịch đến vui chơi, tham quan tăng mạnh trong dịp lễ vừa qua. Ngày 3-5, Sở VH-TT-DL tỉnh Cà Mau cho biết, gần 400.000 lượt khách tham quan, vui chơi, tại các khu, điểm du lịch, di tích trên địa bàn tỉnh trong các ngày nghỉ lễ, tăng gần 8% so với cùng kỳ năm 2025; tổng doanh thu ước đạt 372 tỷ đồng. Tương tự, Sở VH-TT-DL TP Cần Thơ cho biết, trong 6 ngày (từ 26-4 đến 1-5), thành phố đón hơn 650.000 lượt khách tham quan, trong đó có gần 32.000 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu du lịch trên địa bàn ước đạt 766 tỷ đồng. Trong khi đó, theo Sở Du lịch tỉnh An Giang, dịp lễ ước đón hơn 670.000 lượt du khách. Trong đó, khách du lịch quốc tế hơn 39.000 lượt, tăng 39% so với cùng kỳ; khách du lịch nội địa hơn 631.000 lượt, tăng 14,8% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch đạt 1.252 tỷ đồng, tăng 26,9% so với cùng kỳ.

Theo Sở VH-TT-DL Khánh Hòa, dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, toàn tỉnh ước đón hơn 284.000 lượt khách lưu trú, trong đó khách quốc tế khoảng 76.400 lượt. Còn theo Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng, tổng lượt khách tham quan, lưu trú trên địa bàn trong dịp lễ ước đạt khoảng 620.000 lượt khách, tăng khoảng 21% so với năm 2025, doanh thu từ du lịch ước đạt khoảng 1.420 tỷ đồng.

Tại phía Bắc, các thành phố như Hà Nội, Hải Phòng ghi nhận hoạt động du lịch sôi động. Trong đó, Hà Nội thu hút khoảng 1,35 triệu lượt khách trong dịp lễ vừa qua, cho thấy đà phục hồi rõ nét. Lượng khách tăng mạnh tại các điểm như hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Hoàng thành Thăng Long... Công suất phòng lưu trú đạt trên 71%, nhiều khách sạn kín chỗ... Tại Hải Phòng, du lịch tăng trưởng mạnh với hơn 1,45 triệu lượt khách, đặc biệt trong những ngày 30-4 và 1-5, công suất phòng bình quân 70%, riêng Đồ Sơn và Cát Bà đạt 100%. Còn Quảng Ninh đón khoảng 1,345 triệu lượt khách, doanh thu hơn 4.165 tỷ đồng. Các điểm như vịnh Hạ Long, Yên Tử hút khách do có nhiều lễ hội sôi động.

Khách mua hàng tại Emart Phan Huy Ích, phường An Hội Tây, TPHCM dịp lễ 30-4 và 1-5. Ảnh: THI HỒNG

Sức hút mạnh mẽ từ các điểm đến nội địa

Ngày 3-5, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho biết, trong hai kỳ nghỉ lễ lớn gồm Giỗ Tổ Hùng Vương (từ 25 đến 27-4) và kỳ nghỉ 30-4 (từ 30-4 đến 3-5), ngành du lịch cả nước ước đón và phục vụ khoảng 12 triệu lượt khách, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2025. Công suất phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú du lịch trên toàn quốc đạt khoảng 70%, trong đó nhiều trung tâm du lịch lớn và các địa phương ven biển công suất trên 80%, cho thấy sức hút mạnh mẽ của các điểm đến nội địa.

Đông đảo du khách tham gia lễ hội thả diều tại biển Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) vào chiều 2-5. Ảnh: TIẾN THẮNG

Trong tháng 4-2026, Việt Nam đón khoảng 2,03 triệu lượt khách quốc tế, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh du lịch toàn cầu đang phục hồi, đồng thời phản ánh sức hấp dẫn ngày càng lớn của điểm đến Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế. Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2026, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt khoảng 8,8 triệu lượt, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2025. Xét theo phương tiện di chuyển, đường hàng không tiếp tục chiếm ưu thế với 7,3 triệu lượt khách, tăng 10,1%. Đáng chú ý, lượng khách đến bằng đường bộ đạt 1,4 triệu lượt, tăng mạnh 47,6%, cho thấy sự phục hồi rõ nét của thị trường du lịch khu vực. Trong khi đó, khách đến bằng đường biển đạt 174.300 lượt, tăng 10,1%.

Sự gia tăng mạnh mẽ của khách du lịch đã góp phần thúc đẩy doanh thu ngành lữ hành tăng trưởng tích cực. Trong 4 tháng đầu năm, doanh thu lĩnh vực này ước đạt khoảng 31.900 tỷ đồng, chiếm 1,3% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này chủ yếu nhờ nhu cầu du lịch tăng cao trong các dịp lễ, tết, cùng với việc các doanh nghiệp tích cực đổi mới sản phẩm, mở rộng thị trường và nâng cao chất lượng dịch vụ.

NHÓM PV