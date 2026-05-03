Khách du lịch tăng mạnh trong dịp lễ

Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, nhiều địa phương trên cả nước ghi nhận lượng khách du lịch tăng mạnh, kéo theo doanh thu dịch vụ, lưu trú và tham quan khởi sắc.

Ngày 3-5, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, tổng lượng khách du lịch đến Huế trong 5 ngày (từ 29-4 - 3-5) ước đạt khoảng 610.000 lượt, tăng 73,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách quốc tế ước đạt 164.000 lượt, tăng 129% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ du lịch ước đạt 1.350 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ năm 2025. Công suất bình quân phòng các cơ sở lưu trú ước đạt 99%.

Du khách tham quan di tích chùa Thiên Mụ và trải nghiệm sông Hương thơ mộng

Cũng theo ông Trần Hữu Thùy Giang, sau hiệu ứng bùng nổ từ chương trình “Hoàng cung huyền ảo”, lần đầu tổ chức tại Đại nội Huế, thành phố đang gấp rút rà soát, hoàn thiện mô hình mở cửa Đại Nội về đêm để trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của Huế.

Trước mắt, TP Huế sẽ đầu tư hơn 80 tỷ đồng cho hệ thống chiếu sáng nghệ thuật tại Đại nội và khu vực Kinh thành Huế, kết hợp chiếu sáng cảnh quan hai bờ sông Hương. Khi hoàn thành, không gian di sản Huế về đêm có thể tổ chức các sân khấu biểu diễn, trình chiếu 3D mapping và nhiều hoạt động trải nghiệm khác.

"Hoàng cung huyền ảo” được Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế dàn dựng công phu, khai thác chiều sâu giá trị di sản để “đánh thức” Đại nội Huế về đêm. Chương trình mang đến chuỗi hoạt động đặc sắc… Bên cạnh đó, các không gian văn hóa, ẩm thực, trải nghiệm tương tác ứng dụng công nghệ, tạo bức tranh Hoàng cung sống động, đa tầng trải nghiệm

* Ngày 3-5, Sở VH-TT-DL tỉnh Cà Mau cho biết, tổng lượt khách tham quan, vui chơi, trải nghiệm tại các khu, điểm du lịch, di tích trên địa bàn tỉnh trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 (từ ngày 30-4 đến 3-5) là 397.200 lượt khách, tăng gần 8% so với cùng kỳ năm 2025; tổng thu du lịch ước đạt 372 tỷ đồng, tăng trên 19% so với cùng kỳ năm 2025.

Đông đảo người dân thưởng thức bắn pháo hoa tại khu vực Quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau

Du khách thưởng thức đờn ca tài tử tại Khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu, tỉnh Cà Mau

Cũng theo Sở VH-TT-DL tỉnh Cà Mau, việc khách tham quan và doanh thu du lịch tăng mạnh là tín hiệu lạc quan cho ngành du lịch. Đây cũng là hiệu quả tích cực cho thấy Cà Mau vẫn là điểm đến hấp dẫn trong lòng du khách.

Đông đảo người dân, du khách tại Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XIII được tổ chức tại TP Cần Thơ

Tương tự, Sở VH-TT-DL TP Cần Thơ cho biết, trong 6 ngày (từ 26-4 đến 1-5), thành phố đón hơn 650.000 lượt khách tham quan du lịch, trong đó có gần 32.000 lượt khách quốc tế. Lượng khách lưu trú du lịch ước đạt 177.800 lượt (khách quốc tế lưu trú ước đạt 13.230 lượt).

Du khách trải nghiệm du lịch sinh thái tại Cồn Sơn (TP Cần Thơ) trong dịp nghỉ lễ này

Trong dịp lễ này, TP Cần Thơ đã tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch lớn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, vui chơi, giải trí như: Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XIII, Giải Đua mô tô sân tròn tranh cúp vô địch quốc gia 2026… Từ đó, mang về tổng thu về du lịch trên địa bàn ước đạt 766 tỷ đồng.

Trong tháng 4, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 2,03 triệu lượt người, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng ấn tượng, phản ánh sức hấp dẫn ngày càng lớn của điểm đến Việt Nam trong bối cảnh du lịch toàn cầu phục hồi. Theo Cục Thống kê, lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, khách quốc tế đạt 8,8 triệu lượt, tăng 14,6%. Trong đó, khách đi đường hàng không đạt 7,3 triệu lượt, tăng 10,1%; đường bộ đạt 1,4 triệu lượt, tăng mạnh 47,6%; đường biển đạt 174.300 lượt, tăng 10,1%. Doanh thu du lịch lữ hành 4 tháng ước đạt 31.900 tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ, nhờ nhu cầu tăng cao dịp lễ, Tết và việc mở rộng sản phẩm, thị trường của doanh nghiệp. Nhiều địa phương ghi nhận tăng trưởng tích cực như Cần Thơ, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM. Kết quả này cho thấy ngành du lịch tiếp tục phục hồi mạnh, tạo động lực thúc đẩy dịch vụ và nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời gian tới.

VĂN THẮNG - TẤN THÁI - TUẤN QUANG - VĨNH XUÂN