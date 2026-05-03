Hà Nội đón khoảng 1,35 triệu lượt khách dịp lễ

Ngày 3-5, Sở Du lịch Hà Nội cho biết, trong kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương cùng dịp 30-4 và 1-5 năm 2026, Hà Nội ước đón khoảng 1,35 triệu lượt khách du lịch.

Khách tham quan tại di tích Văn Miếu- Quốc Tử Giám. Ảnh: ANH VÂN

Trong đó có hơn 248.000 lượt khách quốc tế, khách nội địa vượt 1,1 triệu lượt, mang lại tổng thu trên 5 ngàn tỷ đồng.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, các điểm đến trọng điểm như hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long cùng hệ thống công viên và không gian công cộng ghi nhận lượng khách tăng rõ rệt trong kỳ nghỉ.

Thống kê từ các điểm tham quan cho thấy sức hút lớn của du lịch Thủ đô, với Vườn thú Hà Nội đón 124.000 lượt khách, Di tích nhà tù Hỏa Lò đón 35.900 lượt khách, Di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám đón 36.302 lượt khách, Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long đón 23.314 lượt khách...

Khách quốc tế tại phố cổ Hà Nội. Ảnh: THU HÀ

Đặc biệt, trong kỳ nghỉ năm nay là chính sách miễn phí vé giao thông công cộng trong 7 ngày, áp dụng cho 128 tuyến xe buýt và 2 tuyến đường sắt đô thị đã góp phần giảm áp lực giao thông khu vực trung tâm, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tiếp cận các điểm tham quan. Cùng với đó, công tác truyền thông được đẩy mạnh nhằm giới thiệu sản phẩm du lịch mới, nâng cao trải nghiệm tổng thể cho du khách.

Ở lĩnh vực lưu trú, công suất phòng bình quân đạt khoảng 71,4%, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều khách sạn và căn hộ cao cấp ghi nhận tỷ lệ lấp đầy cao, tiêu biểu như Fraser Suites đạt 99%, Novotel Thái Hà và Mường Thanh Xa La đạt 98%, Fortuna đạt 97%, Grand Vista đạt 95,8%... Các cơ sở lưu trú đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn về an ninh, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm.

Khách du lịch tại phố cổ Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5

Trong dịp này, chương trình hỗ trợ du khách tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được triển khai, với 45.000 suất quà gồm nước uống, sữa và bánh mì được trao tặng. Hoạt động này góp phần lan tỏa hình ảnh thân thiện, hiếu khách của Thủ đô, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ tại các điểm đến đặc biệt.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường trong suốt kỳ nghỉ. Các điểm đến đảm bảo trật tự, an toàn, dịch vụ ổn định, tạo ấn tượng tích cực cho du khách. Những kết quả đạt được tiếp tục khẳng định vị thế Hà Nội là điểm đến an toàn, hấp dẫn và giàu bản sắc trong bản đồ du lịch Việt Nam.

VĨNH XUÂN