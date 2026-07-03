Hơn 2,16 triệu lượt khách tham quan bảo tàng tại TPHCM

Trong 6 tháng đầu năm 2026, các bảo tàng thuộc Sở VH-TT TPHCM đón hơn 2,16 triệu lượt khách, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó khách quốc tế đạt hơn 685.000 lượt.

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 lĩnh vực di sản văn hóa

Sáng 3-7, tại phường Vũng Tàu, Sở VH-TT TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm trong lĩnh vực di sản văn hóa.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn TPHCM đạt nhiều kết quả tích cực. Hệ thống bảo tàng thuộc Sở VH-TT TPHCM đón hơn 2,16 triệu lượt khách tham quan, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2025. Nhiều nhiệm vụ trọng tâm về hoàn thiện cơ chế, chính sách và chuyển đổi số lĩnh vực di sản văn hóa cũng được triển khai.

Theo Sở VH-TT TPHCM, trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã giải quyết đúng quy định 29 hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực di sản văn hóa; tham mưu UBND TPHCM ban hành Kế hoạch số 296/KH-UBND ngày 15-6-2026 về thực hiện Chương trình bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa giai đoạn 2026-2030.

Sở cũng tiếp tục xây dựng quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn; dự thảo nghị quyết quy định phí tham quan bảo tàng, di tích và danh lam thắng cảnh; quy định phân cấp quản lý di tích sau sắp xếp đơn vị hành chính cùng nhiều cơ chế, chính sách quan trọng khác.

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Theo ông Trương Kim Quân, Phó Trưởng Phòng Di sản văn hóa, các bảo tàng thuộc Sở VH-TT TPHCM đón 2.168.619 lượt khách tham quan, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách trong nước đạt 1.483.502 lượt, tăng 43%; khách quốc tế đạt 685.117 lượt, tăng 6%. Các bảo tàng ngoài công lập đón hơn 92.000 lượt khách, tăng hơn 100% so với cùng kỳ.

Các đơn vị đã sưu tầm 1.293 hiện vật, tổ chức 32 cuộc trưng bày chuyên đề và 60 cuộc triển lãm lưu động; đồng thời đẩy mạnh các chương trình giáo dục di sản, nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số.



Công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể tiếp tục được triển khai đồng bộ thông qua kiểm kê di tích, lập hồ sơ xếp hạng di tích và xây dựng các đề án bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể.

Trong 6 tháng cuối năm 2026, Sở VH-TT TPHCM tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý di sản; hoàn thành số hóa dữ liệu 2D đối với 100% di tích đã xếp hạng; triển khai kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu và di tích; đẩy nhanh tiến độ các dự án tu bổ, tôn tạo di tích.

Bên cạnh đó, Sở cũng tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Địa đạo Củ Chi trình UNESCO xem xét đưa vào Danh mục dự kiến lập hồ sơ Di sản thế giới.

THIÊN BÌNH