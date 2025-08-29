77 đảng viên phường Rạch Dừa vinh dự nhận Huy hiệu Đảng đợt 2-9

Phường Rạch Dừa (TPHCM) trọng thể tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9

Trong đợt này, Đảng bộ phường Rạch Dừa có 77 đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng, gồm: 1 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 9 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 5 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 4 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 25 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 23 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; và 10 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận những đóng góp bền bỉ, liên tục của các đồng chí cho sự nghiệp cách mạng. Những tấm Huy hiệu được trao hôm nay không chỉ là niềm tự hào của mỗi cá nhân, gia đình mà còn là niềm vinh dự chung của toàn Đảng bộ, minh chứng sống động cho sự kế thừa và phát triển của phong trào cách mạng tại địa phương.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Rạch Dừa trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên

Tại buổi lễ, cán bộ, đảng viên cùng nhau ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, khẳng định ý chí và niềm tin sắt son đối với Đảng, với Tổ quốc.

Phát biểu chúc mừng, đồng chí Nguyễn Phúc Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Rạch Dừa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến to lớn của các đảng viên cao tuổi Đảng. Đồng chí mong muốn, với kinh nghiệm, lòng kiên trung và niềm tin sắt son với Đảng, các đồng chí sẽ tiếp tục là tấm gương tiên phong, góp phần xây dựng chi bộ, Đảng bộ và chính quyền phường ngày càng vững mạnh, hoàn thành thắng lợi mọi mục tiêu đã đề ra.

PHÚ NGÂN