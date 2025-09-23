80 năm ngày Nam bộ kháng chiến: Từ hào khí lịch sử đến khát vọng phát triển

Sáng 23-9, tại Công viên Lam Sơn (phường Sài Gòn), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn thành phố tổ chức khai mạc triển lãm ảnh “Nam bộ kháng chiến - Rạng ngời hào khí Việt Nam” nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Nam bộ kháng chiến (23-9-1945 - 23-9-2025).

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, khách mời tham quan triển lãm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Văn Đồng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM; Trần Thế Thuận, Thành ủy viên, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM…

Triển lãm ảnh trưng bày tại 3 địa điểm: Công viên Lam Sơn, đường Đồng Khởi (phía trước Sở VH-TT TPHCM) và đối diện Công viên Chi Lăng; diễn ra từ nay đến ngày 5-10.

Các cựu chiến binh và bạn trẻ Đoàn viên tham quan triển lãm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại Công viên Lam Sơn, trưng bày giới thiệu hơn 100 hình ảnh với chủ đề “Nam bộ kháng chiến - Rạng ngời hào khí Việt Nam”, nêu bật khí thế hào hùng của quân dân Sài Gòn - Nam bộ dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Kháng chiến Nam bộ, đứng lên với ý chí sắt đá, xông pha mặt trận, lập nên nhiều chiến công vang dội. Tinh thần “Nam bộ thành đồng” trở thành nguồn động viên, hun đúc sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần đưa sự nghiệp kháng chiến toàn quốc đến thắng lợi hoàn toàn mùa Xuân năm 1975.

Sau 80 năm, các tỉnh, thành phố Nam bộ đang bước vào giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 202/2025/QH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Đây không chỉ là sự thay đổi về địa giới mà còn thể hiện tư duy, tầm nhìn và khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới, nắm bắt thời cơ phát triển, hội nhập, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới và thành tựu chung của cả nước.

Tại đường Đồng Khởi (phía trước Sở VH-TT TPHCM), triển lãm “Thành phố Hồ Chí Minh - Siêu đô thị vươn tầm quốc tế” giới thiệu 70 ảnh về quá trình thành phố bước vào giai đoạn vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hướng tới mục tiêu trở thành siêu đô thị - trung tâm tài chính, sản xuất, logistics, đổi mới sáng tạo tầm khu vực và thế giới.

Đối diện Công viên Chi Lăng, triển lãm “Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng chính quyền tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả” gồm 50 ảnh, phản ánh quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong kiến tạo mô hình tổ chức hành chính tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, áp dụng công nghệ số, chuyển đổi số, phục vụ nhân dân tốt hơn, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng thuận, hành động quyết liệt và sáng tạo để việc vận hành chính quyền hai cấp đạt hiệu quả cao.

Nhiều bạn trẻ tham quan, tìm hiểu lịch sử qua triển lãm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Triển lãm là hoạt động thiết thực chào mừng 80 năm Ngày Nam bộ kháng chiến, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân TPHCM cùng cả nước tiếp tục phát huy tinh thần “Nam bộ thành đồng”, xây dựng và phát triển thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Cách đây 80 năm, ngày 23-9-1945, thực dân Pháp nổ súng tấn công chính quyền cách mạng non trẻ tại Sài Gòn, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược lần thứ hai chỉ 21 ngày sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập. Hưởng ứng lời kêu gọi “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, quân và dân Nam bộ đã anh dũng đứng lên kháng chiến, tiếp tục bảo vệ nền độc lập của dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ trao tặng đồng bào Nam bộ danh hiệu vẻ vang “Thành đồng Tổ quốc”.

THIÊN THANH