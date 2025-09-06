80 năm và sự quan tâm đặc biệt dành cho giáo dục

1. Cách đây 80 năm, tháng 9-1945, chỉ vài ngày sau khi đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư gửi các em học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam mới.

Ngay từ buổi đầu độc lập, Người đã không chỉ lo nâng cao dân trí, diệt ngay giặc dốt, mà quan trọng hơn là vực dậy dân khí, khích lệ ý chí, trao truyền sứ mệnh, trách nhiệm, tạo niềm cảm hứng to lớn cho lớp lớp những người trẻ tuổi. Người nói: “Sau 80 năm giời nô lệ làm cho nước nhà bị yếu hèn, ngày nay chúng ta cần phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta, làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên toàn cầu. Trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong chờ đợi ở các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.

Ước nguyện thiêng liêng đó của Người vẫn đang vang vọng, nhắc nhở các em học sinh Việt Nam thế hệ này nối tiếp thế hệ khác không ngừng học tập, rèn luyện để xứng đáng với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước, đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Bức thư đó của Người là một tuyên ngôn về GD-ĐT, thể hiện tầm nhìn về tương lai phát triển đất nước bằng và gắn liền với giáo dục. Những lời dạy đó đã và đang tiếp tục là mục tiêu phấn đấu, là phương châm hành động của nền giáo dục nước nhà.

2. Cũng đúng dịp này cách đây 80 năm trước, ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công, Chính phủ lâm thời đã thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục - một quyết định mang tầm chiến lược, đặt nền móng cho nền giáo dục mới của nước Việt Nam độc lập.

Theo Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn, 80 năm qua, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử hào hùng, từ Bộ Quốc gia Giáo dục, tới Bộ Giáo dục; từ Bộ Giáo dục và Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp tới Bộ GD-ĐT ngày nay, ngành GD-ĐT đã qua 3 lần cải cách giáo dục lớn, 2 lần đổi mới sâu rộng có tính chất cách mạng. Dưới sự lãnh đạo, định hướng tư tưởng, đường lối giáo dục của Đảng, toàn ngành đã từng bước xây dựng và hoàn thiện thể chế chính sách trong giáo dục; đã hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân; kiến tạo cơ sở vật chất và hạ tầng giáo dục, từng bước phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ khoa học, cán bộ quản lý giáo dục; phát triển khoa học giáo dục, phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá; xây dựng hệ thống sách giáo khoa, giáo trình và học liệu… Có thể nói, 80 năm qua, nền giáo dục Việt Nam đã đạt được những thành tựu “như một phép màu”.

Trong suốt 80 năm qua, dù trong khói lửa chiến tranh hay trong công cuộc kiến thiết hòa bình, giáo dục cách mạng Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, những người đứng đầu. Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định trong bài phát biểu tại lễ khai giảng hôm qua: Đảng ta luôn xác định GD-ĐT là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt quyết định tương lai dân tộc; coi đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho tương lai, cho sự phát triển bền vững và hùng cường của đất nước.

Lễ khai giảng đặc biệt năm nay được tổ chức trong sự quan tâm đặc biệt của Đảng, của toàn dân đối với GD-ĐT. Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển GD-ĐT, có ý nghĩa mở đầu, định hướng cho một cuộc cách mạng mới trong giáo dục. Cùng với đó, Quốc hội có Nghị quyết về thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3-5 tuổi; học sinh mầm non và phổ thông được miễn và hỗ trợ học phí; 248 trường nội trú bán trú tại các xã biên giới đã và đang được triển khai xây dựng; nhiều học sinh được hỗ trợ bữa ăn trưa; các trường học phổ thông tổ chức dạy hai buổi trong ngày; nhiều chính sách mới mang tính đột phá phát triển đội ngũ nhà giáo được pháp điển hóa bằng Luật Nhà giáo…

Sự quan tâm đó của Đảng, Nhà nước cũng là sự quan tâm của nhân dân, chính là đã trao cơ hội lớn lao cho ngành Giáo dục khi đất nước ta đang đứng trước vận hội lịch sử để phát triển bứt phá, thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm.

PHAN THẢO