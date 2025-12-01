Khánh Hòa: Học sinh vùng lũ đi học trở lại

Ngày 1-12, toàn bộ cơ sở giáo dục ở Khánh Hòa bị ảnh hưởng do mưa lũ đều tổ chức dạy học trở lại.

Tại Trường Tiểu học Vĩnh Ngọc (phường Tây Nha Trang), 1.388 học sinh đều đã đi học sau trận lũ lịch sử. Một số học sinh đến lớp trong những bộ đồ, giày dép không đồng bộ, song nụ cười vẫn nở trên môi các em vì được đi học trở lại.

Em Nguyệt Hải Băng (học sinh lớp 5) cho biết, nhà bị ngập sâu, đồ dùng và quần áo đều hư hỏng. Những ngày lũ, em phải theo ông bà đi ghe sang trú nhờ nhà người quen. Cầm trên tay tập vở mới do các nhà hảo tâm hỗ trợ, Hải Băng bày tỏ sự vui mừng và hứa sẽ học tập tốt hơn.

Học sinh vùng lũ Khánh Hòa đều đã đi học trở lại. Ảnh: HIẾU GIANG

Cách đó hơn 7km, tại Trường Tiểu học Diên An 2 (xã Diên Khánh), có 371 học sinh, phần lớn nhà của các em cũng bị ngập sâu, quần áo, sách vở không còn dùng được.

Thống kê của Sở GD-ĐT Khánh Hòa, trận mưa lũ vừa qua khiến 162 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng; có khoảng 57.000 trẻ em, học sinh cần được hỗ trợ; cần bổ sung 7.470 bộ bàn ghế học sinh, 308 bộ bàn ghế giáo viên cùng hàng trăm ti vi, máy tính để phục vụ dạy và học…

Ngay khi lũ rút, chính quyền, nhà trường, bộ đội, tình nguyện viên... đã hỗ trợ gạt bùn, rửa bàn ghế, khử khuẩn, khôi phục hệ thống điện, nước; hỗ trợ đồ dùng học tập. Tỉnh Khánh Hòa cũng đã quyết định hỗ trợ 800.000 đồng/học sinh để mua sách vở và đồng phục đến trường.

Đến ngày 29-11, toàn bộ các trường khối THPT bị ảnh hưởng đã đón học sinh đi học lại, số trường chưa thể tổ chức dạy học chủ yếu ở bậc mầm non, tiểu học và THCS.

Trên tinh thần hỗ trợ phải nhanh nhất, hiệu quả nhất và trong điều kiện cao nhất, TPHCM tập trung tổng lực, toàn tâm, toàn ý, chung sức đồng lòng ủng hộ, giúp đỡ tỉnh Khánh Hòa khắc phục thiệt hại do thiên tai, mưa lũ. Trong giai đoạn tới, các đơn vị của TPHCM dự kiến hỗ trợ sửa chữa, cải tạo, nâng cấp 33 điểm trường học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (tổng kinh phí hơn 27,7 tỷ đồng).

