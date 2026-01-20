- Nhìn U23 mình đá giải châu Á, thức khuya coi cũng đáng ông nhỉ.

- Công nhận, vòng bảng rồi tứ kết gặp toàn “ông lớn” của châu lục, tui cứ nghĩ mình hòa là may. Vậy mà toàn thắng, sướng không thể tả!

- Theo ông, đâu là nguyên nhân?

- Thì nhờ huấn luyện viên giỏi, cầu thủ đá hay, cộng thêm chút may mắn chớ sao.

- Đúng, nhưng tui nghĩ chưa đủ. Mấy cái đó đội bạn cũng có...

- Theo ông, đội mình có thêm cái gì?

- Tinh thần quả cảm, cống hiến hết mình!

- À, những thứ đó thì mình có sẵn trong máu rồi! Nhìn biển người cờ đỏ sao vàng ăn mừng sau chiến thắng, tui già rồi mà cũng thấy rạo rực ông ạ.

- Ước gì ở đâu cũng có được tinh thần đó, ông nhỉ!

Đờ Mi Pho