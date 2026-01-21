Bác sĩ... mạng!

- Sao ông cứ khoái ăn mấy món lòng heo vậy, nhiều cholesterol lắm, không tốt cho sức khỏe đâu.

- Tôi nghe bác sĩ Hoa Cau nói quan niệm đó xưa rồi. Nội tạng động vật có nhiều protein, vitamin rất tốt cho sức khỏe. Mà tui thấy bà nghiền món dưa muối, trong khi theo khoa học, nó chứa nhiều độc tố có hại lắm.

- Ông lầm. Đây nè, bác sĩ Hoa Chanh phân tích dưa muối có nhiều lợi khuẩn, kích thích tiêu hóa.

- Sao hồi này bà toàn chiên xào bằng mỡ heo vậy? Bác sĩ Hoa Cam khẳng định ăn nhiều mỡ động vật có hại sức khỏe.

- Xưa rồi ông ơi! Quan điểm mới bây giờ ăn mỡ heo thay dầu ăn mới tốt. Bác sĩ Hoa Bưởi nói chắc nịch vậy rồi.

- Nãy giờ con nghe ba má cãi nhau toàn dẫn chứng bác sĩ. Mấy bác sĩ đó chắc ba má quen?

- Thì ngày nào mà hổng gặp trên mạng hả con.

- Dạ, thầy con ở trường nói, cái gì cũng nghe theo “bác sĩ trên mạng” có ngày mất... mạng ạ!

ĐỜ MI PHO