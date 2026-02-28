Hiện trường vụ chặn xe ngày mùng 2 Tết Nguyên Đán

- Vụ ông “khóa đầu, khóa đuôi” xe người khác ở Hà Tĩnh bị khởi tố, thiên hạ bình luận tôi thấy “ưng cái bụng”.

- Cái thói coi trời bằng vung giờ hết cửa thoát. Công nghệ giờ lẹ làng lắm, hễ lỡ “lên sóng” một cái là y như rằng được... mời lên làm việc thần tốc liền.

- Cứ tưởng quay clip quậy phá để khoe số má, ai dè là tự mình nộp bằng chứng cho cơ quan chức năng làm việc cho nó... tiện.

- Bởi vậy, mong là mấy tay quen thói côn đồ cũng sớm... hiểu nhanh vấn đề. Đừng để cái sự hung hăng của mình nó vừa vô duyên, vừa làm thiệt thân!

ĐỜ MI PHO