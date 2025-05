AI và giao thông “xanh”

Tuy nhiên, từ tháng 10 năm ngoái, mọi việc đã thay đổi nhờ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Chính quyền thành phố Buenos Aires đã điều chỉnh chu kỳ đèn đỏ tại giao lộ Tronador để đồng bộ với đại lộ Melián theo đề xuất từ dự án Green Light - một sáng kiến của Google sử dụng dữ liệu Google Maps và AI để tối ưu hóa luồng xe. Kết quả cho thấy, số lần dừng xe giảm 14%, tiết kiệm 2.339 giờ di chuyển và 6.987 lít nhiên liệu mỗi năm. Điều này đồng nghĩa với việc lượng khí thải CO2 được cắt giảm đáng kể.

Ảnh minh họa cho dự án Green Light. Ảnh: THAI.NEWS

Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí Environmental Science: Processes and Impacts, mức độ ô nhiễm không khí tại các điểm dừng đèn đỏ có thể cao gấp 29 lần so với lưu lượng xe di chuyển liên tục. Do đó, việc áp dụng AI để điều phối tín hiệu giao thông không chỉ cải thiện trải nghiệm lái xe mà còn góp phần tích cực vào mục tiêu phát thải ròng bằng 0 - điều mà nhiều thành phố trên thế giới đang hướng tới vào năm 2030.

Hiện Green Light đã được triển khai tại hơn 70 giao lộ ở 17 thành phố, bao gồm Rio de Janeiro (Brazil), Kolkata và Bengaluru (Ấn Độ), Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất), Manchester (Anh) và các thành phố của Mỹ như Seattle, Boston. Theo bà Kate Brandt - Giám đốc Phát triển bền vững của Google, những con số ban đầu cho thấy giải pháp này có thể giảm đến 30% số lần dừng xe và cắt giảm đến 10% lượng khí thải tại các ngã tư. Những lần điều chỉnh của Green Light thường chỉ kéo dài 1 hoặc 2 giây.

Tuy nhiên, trong mạng lưới giao thông đô thị phức tạp, sự thay đổi nhỏ này vẫn có thể giúp tránh được những xáo trộn lớn. Ông Matheus Vervloet, chuyên gia quản lý sản phẩm Green Light giải thích: “Nếu bạn thay đổi chu kỳ đèn từ 30 giây lên thành 90 giây, người lái xe sẽ thay đổi lộ trình. Khi đó, dữ liệu mà chúng tôi phân tích trở nên vô nghĩa. Còn nếu chỉ thay đổi chút ít, hành vi di chuyển của họ không bị ảnh hưởng nhiều”.

Tuy nhiên, có một số ý kiến hoài nghi cho rằng, ngay cả những hệ thống đèn giao thông thông minh được tối ưu nhất cũng vẫn tập trung vào hành vi và thói quen của người lái xe. Laura Ziliani, một chuyên gia tư vấn giao thông và đô thị học từng làm việc tại Buenos Aires, cho biết: “Những biện pháp nhằm giúp xe không phải dừng lại, khuyến khích mọi người muốn lái xe hơn”. Theo bà Ziliani, các thành phố nên hạn chế việc lái xe bằng cách áp dụng các biện pháp như giới hạn tốc độ thấp hơn và thu phí đường bộ cao hơn.

Dù vậy, theo chính quyền thành phố Buenos Aires, trong bối cảnh giao thông công cộng còn hạn chế, Green Light là giải pháp hữu ích để giảm tác động môi trường từ xe cá nhân.

Chính quyền thành phố Buenos Aires đang tăng cường phát triển hệ thống giao thông công cộng. Theo Thị trưởng thành phố Buenos Aires Jorge Macri, một tuyến tàu điện ngầm và tuyến xe buýt điện mới dự kiến hoạt động trong tháng 5 này. “Các đô thị lớn như New York (Mỹ), Madrid (Tây Ban Nha), Paris (Pháp) hay London (Anh) đều có hệ thống đường sắt đô thị hoạt động hiệu quả hơn Buenos Aires; chở được nhiều người hơn, giúp giảm lượng phương tiện giao thông cá nhân”, ông Macri nói.

MINH CHÂU