Ấm lòng người dân vùng rốn lũ Đại Lộc

Chiều 30-10, tại vùng rốn lũ xã Đại Lộc (TP Đà Nẵng), trời hửng nắng nhẹ sau những ngày mưa xối xả. Lũ rút dần nhưng nhiều nơi vẫn ngập sâu. Làng mạc, ruộng vườn tiêu điều trong dòng nước đục ngầu.

Nhiều khu vực xã Đại Lộc vẫn ngập sâu

Trắng đêm canh nước

Ghi nhận tại thôn An Lợi Tây (xã Đại Lộc), hàng trăm hộ dân vẫn bị “kẹt” giữa biển nước, lương thực dần cạn kiệt, người dân phải thức trắng nhiều đêm để canh mực nước dâng.

Theo ông Nguyễn Văn Tám (sinh năm 1964, thôn An Lợi Tây), sáng 26-10, nước từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn, chưa đầy hai tiếng, nước sông dâng cao tràn vào sân, rồi ngập cả nhà. Nước lũ cứ thế hạ xuống rồi dâng lên suốt 4 ngày liền. Có đêm, nhiều hộ dân phải di dời khẩn cấp khi nước dâng lên đến tận mái nhà.

Người dân thôn An Lợi Tây thức trắng nhiều đêm liền để canh nước lũ dâng

“Đêm nào cũng thức trắng đêm để canh nước. Điện thì không có, cứ tối đến là nghe tiếng nước chảy đến lạnh cả người. Đỉnh điểm là đêm 29-10, lũ dâng lên rất nhanh, cả gia đình 4 người chỉ kịp sơ tán một số đồ đạc rồi vội lên gác để tránh ngập, ai cũng kiệt sức”, ông Tám nhớ lại.

Nhìn ngôi nhà còn ngập trong nước, bà Huỳnh Thị Năm (thôn An Lợi Tây) cho biết, cả 4 đêm liền, bà cùng các con không ai chợp mắt được khi nước lũ bủa vây khắp nơi, chảy xiết từ nhà ra đường.

Bà Huỳnh Thị Năm tranh thủ dọn bùn đất khi nước rút

Bà Năm cho hay, mùa lụt những năm trước, nước chỉ ngập tới đầu gối nhưng đêm 29-10 vừa rồi nước dâng tận 2m khiến gia đình bà phải nhờ thuyền máy di dời khẩn cấp trong đêm.

“Từ hôm nước ngập tới giờ, cả xóm thức suốt mấy đêm để canh nước, ai cũng mệt lả. Ban đêm gió rít, nước dâng chỉ trong chốc lát, ai cũng sợ nước tràn vào nhà cuốn trôi đồ đạc”, bà Năm kể.

Tình người trong lũ

Cô lập dài ngày trong vũng lũ, nhà ai cũng cạn kiệt thức ăn, nước uống, khó khăn chồng chất. Chiều tối 30-10, khi nước lũ rút dần, nhiều thanh niên trong làng rủ nhau dùng thuyền để chèo ra đường lớn nhận hàng cứu trợ.

Ngồi trên chiếc thuyền nhỏ, chị Lê Thị Hà, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn An Lợi Tây, phân chia từng gói mì, chai nước, ghé từng nhà để trao tận tay người dân. Nghe có đoàn cứu trợ đến, người dân lội bì bõm ra trước nhà để nhận nhu yếu phẩm sau 4 ngày vật vã sống chung với lũ.

Vận chuyển hàng cứu trợ lên thuyền, hỗ trợ bà con vùng bị cô lập

Chị Hà cho hay, đợt lũ lần này nước dâng nhanh đột ngột nên nhiều người dân không kịp mua đồ ăn để tích trữ. Dù cạn kiệt thức ăn nhưng nước lũ chảy rất xiết, chia cắt nhiều nơi khiến người dân không thể ra ngoài.

“Nay nước rút dần, thấy nhiều đoàn cứu trợ mang nhu yếu phẩm cần thiết đến, bà con ai cũng mừng. Chúng tôi sử dụng thuyền đua của thôn, ưu tiên đưa lương thực, nước sạch và thuốc men vào trước để kịp thời hỗ trợ những gia đình có người già và trẻ em”, chị Hà nói.

Chị Lê Thị Hà trao hàng cứu trợ đến người dân

Cô lập nhiều ngày trong vùng lũ khiến người dân cạn kiệt thức ăn và nước sạch

Chưa đầy 1 giờ đồng hồ, chiếc thuyền nhỏ đã ghé qua hàng trăm ngôi nhà, trao đến tay người dân từng gói mì, chai nước. Những món quà tuy nhỏ nhưng đủ sưởi ấm lòng người giữa những ngày mưa lũ.

Dù kiệt sức sau nhiều đêm thức trắng, người dân An Lợi Tây vẫn động viên nhau cố gắng vượt qua. Ai cũng mong lũ rút nhanh để dọn dẹp, ổn định lại cuộc sống.

Theo UBND xã Đại Lộc, hiện nay, nước lũ đã rút xuống, tuy nhiên, một số nơi vẫn còn ngập sâu khiến công tác cứu trợ gặp nhiều khó khăn. Chính quyền xã đang cùng các đoàn từ thiện, nhà hảo tâm phối hợp vận chuyển nhu yếu phẩm cần thiết, hỗ trợ bà con những nơi còn bị cô lập.

PHẠM NGA