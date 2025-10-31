Cả nước hướng về người dân vùng lũ miền Trung

Đến chiều 30-10 là ngày thứ 4 người dân Đà Nẵng và Huế phải vật lộn với lũ dữ. Cuộc sống của người dân đang gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn khi nguồn lương thực, nước uống dự trữ đã cạn kiệt trong khi lũ rút chậm và đang ở mức cao.

Không để bà con thiếu thốn

Chiều 30-10, phía hạ du sông Thu Bồn, lũ còn lớn và rút chậm. Hàng chục ngàn hộ dân ở vùng trũng, thấp của TP Đà Nẵng phải tiếp tục vật lộn với cảnh ngập sâu, cuộc sống bị đảo lộn nghiêm trọng. Ông Trần Văn Đức (trú thôn Vĩnh Nam, xã Nam Phước, TP Đà Nẵng) cho biết, nước lũ bủa vây nên cả 10 người trong nhà tôi phải chen chúc nhau ở trên gác mái rộng hơn 10m2, cùng đống đồ đạc được di dời, rất bất tiện. “Cứ nghĩ như mọi năm, lũ lên khoảng một đêm rồi rút nên giờ thiếu đủ thứ, điện, nước đều không có. Thật sự đến giờ gia đình kiệt sức vì ăn mì gói nhiều ngày và liên tục phải di dời đồ đạc, tài sản lên cao”, ông Đức chia sẻ.

Ông Cao Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy xã Nam Phước, cho biết: “Nguồn lương thực dự trữ ở xã cạn dần nên địa phương vận động bà con san sẻ nhu yếu phẩm cho nhau. Các khu vực ngập lũ sâu, thiếu thốn nhu yếu phẩm thì địa phương liên hệ với quân đội, công an để hỗ trợ, cố gắng không để bà con thiếu đói”.

Ở xã Đại Lộc (TP Đà Nẵng), hàng trăm hộ dân vẫn bị cô lập trong vùng lũ, giao thông chia cắt. Một số khu vực, người dân dùng thuyền đưa các đoàn cứu trợ vào chi viện bà con. Trung tá Nguyễn Vũ Trà My, Giám đốc Viettel Đà Nẵng, cho biết, đơn vị đề xuất lãnh đạo đưa máy bay không người lái đến hỗ trợ người dân thôn Hòa An (xã Đại Lộc). Tuy nhiên, mỗi chiếc máy bay không người lái chỉ có thể vận chuyển được tối đa khoảng 40kg hàng hóa trong thời gian khoảng 5 phút, trong khi người dân cần hỗ trợ rất nhiều.

Cùng với đó, các đoàn thiện nguyện triển khai cứu trợ lương thực, nước uống cho bà con vùng trũng thấp trong ngày 30-10 gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm do nước lũ còn ở mức cao, chảy xiết. Đã có trường hợp lật thuyền cứu trợ ở Huế trong trưa 30-10, rất may 6 người trong đoàn cứu trợ đã được lực lượng chức năng ứng cứu kịp thời.

Cùng ngày, Sở Công thương Quảng Ngãi tổ chức “chuyến xe nghĩa tình” mang theo 353 thùng mì tôm, 7 tạ gạo, 8 thùng sữa, 6 thùng bánh, 15 bao áo quần, cùng nhiều nhu yếu phẩm khác tiếp tế cho 400 hộ dân với 1.700 nhân khẩu xã Ngọc Linh đang bị cô lập do sạt lở núi.

Sẵn sàng ứng cứu

Mưa lớn đêm 29-10, khiến nước sông Vu Gia (TP Đà Nẵng) dâng cao, nhiều khu dân cư ở xã Đại Lộc ngập sâu, hàng chục hộ dân bị cô lập. Ngay trong đêm, Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó Tư lệnh Quân khu 5 chỉ đạo lực lượng Lữ đoàn Công binh 270 khẩn trương cơ động xuồng máy tiếp cận hiện trường.

Cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 đưa nhu yếu phẩm đến người dân vùng ngập sâu tại xã Đại Lộc (TP Đà Nẵng). Ảnh: XUÂN QUỲNH

Giữa dòng nước xiết, xuồng cứu hộ liên tục bị va đập mạnh, có lúc chết máy. Sau hơn 30 phút vật lộn với nước lũ, tổ công tác đã tiếp cận và cứu được 5 người dân, trong đó có một cháu bé 7 tuổi bị sốt cao, co giật, kịp thời đưa ra khỏi vùng nguy hiểm. Không chỉ dừng lại ở cứu hộ, lực lượng Quân Khu 5 còn vận chuyển hàng trăm suất lương thực, nước uống, thuốc men đến các khu vực bị chia cắt, giúp người dân vượt qua khó khăn.

Cùng thời điểm, nhiều khu dân cư ở xã Trà My, Trà Tân bị cô lập, Trung tá Phạm Văn Hậu, Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My huy động lực lượng tại chỗ và đề xuất sử dụng máy bay không người lái để chuyển hơn 30 thùng mì tôm, lương khô, nước uống tiếp tế cho người dân, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong điều kiện địa hình hiểm trở.

Trên tuyến quốc lộ 14 bị sạt lở nghiêm trọng, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 270 vẫn kiên cường “mở đường mà tiến”. Giữa mưa lạnh, Thiếu tá Phạm Đình Phú điều khiển máy xúc làm việc xuyên trưa, khắc phục 5 điểm sạt lở lớn, thông tuyến vào Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trà Leng ngay trong ngày đầu tiên.

Cùng ngày, tại tỉnh Hà Tĩnh có mưa lớn trên diện rộng, đặc biệt là tại một số phường, xã phía Nam của tỉnh, như: Vũng Áng, Hoành Sơn, Kỳ Anh, Kỳ Thượng, Cẩm Duệ… đã xảy ra tình trạng ngập lụt, chia cắt cục bộ. Nhiều khu vực nước đã tràn vào nhà dân, trường học; nhiều tuyến đường giao thông, cầu tràn nước ngập sâu từ 50cm đến gần 1m, gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và đi lại của người dân.

Ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, để đảm bảo an toàn trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chính quyền phường sơ tán 146 hộ dân với trên 330 nhân khẩu ở các khu vực trũng thấp có nguy cơ bị ngập lụt nguy hiểm đến các điểm tránh trú an toàn.

Tối 30-10, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN-MT) cho biết, Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký công văn đề nghị các tỉnh, thành từ Nghệ An đến Huế triển khai một số phương án ứng phó mưa lũ có thể kéo dài đến ngày 4-11 ở khu vực này.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi thông tin kịp thời đến người dân, triển khai lực lượng kiểm tra khu dân cư ven sông, vùng trũng, sạt lở; đồng thời canh gác, kiểm soát giao thông tại các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết. Các địa phương này chủ động điều tiết hồ chứa, bảo đảm dung tích phòng lũ cho hạ du, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, nhu yếu phẩm theo phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó với các tình huống khẩn cấp trước nguy cơ thiên tai kéo dài.

Sáng 30-10, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác của Trung ương đã đến kiểm tra thực tế và động viên các hộ dân tại thôn Trà Đóa (xã Thăng An, TP Đà Nẵng), nơi có 17 hộ dân với 49 nhân khẩu bị ngập lụt, cô lập. Đồng thời, đến kiểm tra thực tế tình hình sạt lở tại bờ kè An Lương (thôn Thuận An, xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng). Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quà đến bà con xã Duy Nghĩa (TP Đà Nẵng) bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ. Ảnh: TTXVN Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Cẩm Tú gửi đến bà con nhân dân TP Đà Nẵng lời thăm hỏi ân cần và sự chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại mất mát rất lớn này. Cùng với đó, biểu dương những nỗ lực, sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt, kịp thời, tận tụy và trách nhiệm rất cao của hệ thống chính trị, địa phương, các lực lượng quân đội, công an, đặc biệt là bà con nhân dân trong việc phòng, chống, giảm nhẹ tác hại của thiên tai. Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ, lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị xã hội, các cấp của thành phố tập trung cao độ khắc phục kịp thời hậu quả mưa lũ; với ưu tiên cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân. Đồng thời triển khai tất cả các biện pháp, phương tiện để tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn những người đang mất tích, di dời ngay các hộ ở vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở. Tuyệt đối không để bất cứ người dân nào bị thiếu thốn, bị cô lập mà không có sự hỗ trợ kịp thời. Đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu địa phương khẩn trương khắc phục hạ tầng thiết yếu như: giao thông, điện, thông tin liên lạc và các công trình dân sinh cấp thiết. Tuyệt đối không để thiếu trường, thiếu lớp, thiếu nơi khám chữa bệnh cho nhân dân. Tổ chức thăm hỏi, động viên và thực hiện thật tốt chính sách đối với các gia đình có người chết, người mất tích và chăm lo điều trị tích cực, hiệu quả cho những người bị thương. Chiều cùng ngày, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đến thăm hỏi, tặng 20 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ tại phường Thanh Thủy (TP Huế), tặng 20 suất quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ 5 tỷ đồng để TP Huế khắc phục hậu quả thiên tai. Chiều 30-10, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, động viên và tặng quà cho người dân vùng “rốn lũ” thôn Hữu Tân, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị. Tại đây, Phó Thủ tướng ân cần hỏi thăm đời sống bà con, chia sẻ khó khăn do mưa lũ gây ra và trao 15 suất quà hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại nặng.

NHÓM PV